Franco en la diana: así fue la reunión secreta en la que se decidió aislar a España durante 20 años

El 19 de julio de 1945, Churchill, Truman y Stalin se reunieron en Potsdam para hablar de la dictadura franquista y esto fue lo que se dijeron en un ambiente lleno de tensión

Montaje de Franco, sobre una imagen de Churchill, Truman y Stalin en la Conferencia de Potsdam de 1945
«¿No habrá cambios en España?». La pregunta la hizo Stalin, completamente indignado, el 19 de julio de 1945. En la misma habitación se encontraban el primer ministro británico, Winston Churchill, y el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Era la tercera ... reunión que mantenían los líderes de las tres principales potencias del mundo en la famosa Conferencia de Potsdam, cerca de Berlín, con el objetivo de establecer las condiciones de la paz que debían regir Europa tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial.

