Rosalía se alía con Björk para desterrar el pop en 'Berghain', el single que el gran público no se esperaba

Tres años, siete meses y nueve días después del lanzamiento de 'Motomami', Rosalía ha dado el pistoletazo de salida definitivo a su nueva etapa con 'Berghain', el primer single de adelanto de 'Lux', el disco que publicará el próximo 7 de noviembre.

Cuando faltaban diez minutos para la hora señalada, más de cinco mil personas esperaban pacientemente la cuenta atrás en la cuenta de YouTube de la artista, donde se iba a estrenar el correspondiente videoclip. A cinco minutos, ya eran nueve mil, y en el momento de empezar a sonar se alcanzaron los treinta mil.

La pieza audiovisual de 'Berghain', título que alude a una de las discotecas más famosas de Berlín, capital mundial de la música electrónica, arranca con la cantante entrando en un apartamento donde, al correr las persianas, aparece una orquesta que empieza a tocar mientras ella desayuna.

Noticia Relacionada Rosalía dará en Valencia el primer concierto de la era 'Lux' Nacho Serrano Será en el Roig Arena el 7 de noviembre, el día que se publica el disco

Entonces ella se arranca al más puro estilo soprano de ópera mientras hace la cama, plancha su ropa y se prepara para salir a la calle. La voz de Rosalía se hace más reconocible en las estrofas, acompañada de un crescendo épico de enorme dramatismo.

Entonces aparecen los colaboradores Björk (en el videoclip, en forma de pájaro) e Yves Tumor, la primera cantando delicadamente y el segundo repitiendo las palabras «I'll fuck you till you love me» («Te follaré hasta que me quieras») con voz robotizada.

En la canción hay vanguardismo, aunque menos que en otras ocasiones, y poco gancho para volver a escucharla, mucho menos para bailarla. Completamente ajena al pop, es más una especie de clip de banda sonora que ocupará el sexto lugar en el repertorio de 'Lux'. Con toda probabilidad no es lo que la gran masa esperaba, pero segurísimo que esa era exactamente la intención de Rosalía: ¿Va a ser así el resto? ¿O esto es sólo una especie de trailer?

El videoclip ha sido producido por Canadá y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir 'Malamente', 'TKN' y 'Pienso En Tu Mirá'. Rodado en Varsovia, Polonia, el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto, y que al final encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad.

La letra completa de la canción 'Berghain':

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Español)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa'l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Inglés)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con

intervención divina)

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I'll fuck you till you love me

I'll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

quiéreme

quiéreme)