Rosalía se alía con Björk para desterrar el pop en 'Berghain', el single que el gran público no se esperaba

La cantante ha lanzado este lunes el adelanto de 'Lux' que la artista catalana ha grabado en colaboración con la artista islandesa y el músico experimental Yves Tumor

Rosalía anuncia su nuevo disco 'Lux' para el 7 de noviembre con una aparición por sorpresa en Callao

Rosalía, en una escena del videoclip de 'Berghain'
Rosalía, en una escena del videoclip de 'Berghain'
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Tres años, siete meses y nueve días después del lanzamiento de 'Motomami', Rosalía ha dado el pistoletazo de salida definitivo a su nueva etapa con 'Berghain', el primer single de adelanto de 'Lux', el disco que publicará el próximo 7 de noviembre.

