Rosalía se alía con Björk para desterrar el pop en 'Berghain', el single que el gran público no se esperaba
La cantante ha lanzado este lunes el adelanto de 'Lux' que la artista catalana ha grabado en colaboración con la artista islandesa y el músico experimental Yves Tumor
Rosalía anuncia su nuevo disco 'Lux' para el 7 de noviembre con una aparición por sorpresa en Callao
Tres años, siete meses y nueve días después del lanzamiento de 'Motomami', Rosalía ha dado el pistoletazo de salida definitivo a su nueva etapa con 'Berghain', el primer single de adelanto de 'Lux', el disco que publicará el próximo 7 de noviembre.
Cuando faltaban diez minutos para la hora señalada, más de cinco mil personas esperaban pacientemente la cuenta atrás en la cuenta de YouTube de la artista, donde se iba a estrenar el correspondiente videoclip. A cinco minutos, ya eran nueve mil, y en el momento de empezar a sonar se alcanzaron los treinta mil.
La pieza audiovisual de 'Berghain', título que alude a una de las discotecas más famosas de Berlín, capital mundial de la música electrónica, arranca con la cantante entrando en un apartamento donde, al correr las persianas, aparece una orquesta que empieza a tocar mientras ella desayuna.
Rosalía dará en Valencia el primer concierto de la era 'Lux'Nacho Serrano
Será en el Roig Arena el 7 de noviembre, el día que se publica el disco
Entonces ella se arranca al más puro estilo soprano de ópera mientras hace la cama, plancha su ropa y se prepara para salir a la calle. La voz de Rosalía se hace más reconocible en las estrofas, acompañada de un crescendo épico de enorme dramatismo.
Entonces aparecen los colaboradores Björk (en el videoclip, en forma de pájaro) e Yves Tumor, la primera cantando delicadamente y el segundo repitiendo las palabras «I'll fuck you till you love me» («Te follaré hasta que me quieras») con voz robotizada.
En la canción hay vanguardismo, aunque menos que en otras ocasiones, y poco gancho para volver a escucharla, mucho menos para bailarla. Completamente ajena al pop, es más una especie de clip de banda sonora que ocupará el sexto lugar en el repertorio de 'Lux'. Con toda probabilidad no es lo que la gran masa esperaba, pero segurísimo que esa era exactamente la intención de Rosalía: ¿Va a ser así el resto? ¿O esto es sólo una especie de trailer?
El videoclip ha sido producido por Canadá y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir 'Malamente', 'TKN' y 'Pienso En Tu Mirá'. Rodado en Varsovia, Polonia, el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto, y que al final encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad.
MÁS INFORMACIÓN
La letra completa de la canción 'Berghain':
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
wie ein Blei-Teddybär
ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
deshalb ist mein Herz so schwer
(La llama penetra mi cerebro
como un peluche de plomo
guardo muchas cosas dentro de mi corazón
por eso mi corazón es tan pesado)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Español)
Yo sé muy bien lo que soy
ternura pa'l café
solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
sé desaparecer
cuando tú vienes es cuando me voy
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Inglés)
This is divine intervention
The only way to save us is through divine
intervention
The only way I will be saved is through divine
intervention
(Esto es intervención divina
La única manera de salvarnos es con intervención divina
La única manera en que yo me salvaré es con
intervención divina)
I'll fuck you till you love me
I'll fuck you till you love me
I'll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you
Till you love me
I'll fuck you till you love me
I'll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
(Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
quiéreme
hasta que
hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
quiéreme
quiéreme
quiéreme
quiéreme)
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete