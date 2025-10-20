Rosalía publicará su nuevo disco 'Lux' el 7 de noviembre

Una monja atrapada en un hábito de fuerza. Así ha aparecido Rosalía en una pantalla gigante en la plaza Times Square de Nueva York para anunciar tanto el nombre de su cuarto disco, 'Lux', como la fecha de lanzamiento, el próximo 7 de ... noviembre.

La artista catalana también ha compartido hoy un breve adelanto de lo que será el álbum, subiendo un vídeo en redes sociales desde el Battersea Arts Centre de Londres en el que aparece grabándose a sí misma mientras una orquesta interpreta lo que parece una de las canciones que formarán parte del repertorio.

La revista Forbes ha adelantado, al incluir a la artista en su lista de mujeres más influyentes de España, que el disco contaría con colaboraciones con artistas como Sean Paul o Caroline Polachek.

Noticia Relacionada Quién es Jeremy Allen White, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su ruptura con Rosalía, su divorcio con su mujer y su nueva ilusión María Albert Tras el éxito por su papel en 'The Bear', el actor estadounidense ha vivido unos años marcados por la separación de su esposa y dos grandes conquistas amorosas

En el vídeo Rosalía lleva un rosario que acaba llevándose a la boca para morder, en otra pista de lo importante que será el concepto de Dios para su esperado nuevo trabajo. «Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad», decía hace unos días en una entrevista en el pódcast Ràdio noia, de Mar Vallverdú. «Si tú haces espacio, quizá alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través tuyo. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer. Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar».

En esa misma entrevista, también adelantaba una pista crucial sobre la estética que rodeará al lanzamiento y que hoy ha dado a conocer: «Me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja. Cuando haces una vida más sencilla, pero a la vez llena de complejidad, quizá es el camino más precioso».

MÁS INFORMACIÓN Del vestido de Palomo Spain al tocado goyesco: todos los looks con los que Rosalía está arrasando en la Semana de la moda de París

También ha hablado del proceso creativo de 'Lux', asegurando que «hay dos maneras de tener confianza: una está basada en la creencia que tendrás éxito, y la otra está en no tener miedo al fracaso. Me resonó mucho cuando lo escuché, porque dije: «Ostras, creo que es la primera vez que he hecho un disco sin miedo al fracaso». Lo he hecho de dentro hacia fuera».