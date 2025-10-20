Suscríbete a
Rosalía publicará su nuevo disco 'Lux' el 7 de noviembre

La artista catalana ha compartido una grabación con orquesta como adelanto del álbum

Rosalía crea una fundación en L'Hospitalet para ayudar a los más desfavorecidos

El anuncio de Rosalía en Times Square
El anuncio de Rosalía en Times Square rrss
Nacho Serrano

Una monja atrapada en un hábito de fuerza. Así ha aparecido Rosalía en una pantalla gigante en la plaza Times Square de Nueva York para anunciar tanto el nombre de su cuarto disco, 'Lux', como la fecha de lanzamiento, el próximo 7 de ... noviembre.

