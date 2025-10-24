Suscríbete a
Rosalía dará en Valencia el primer concierto de la era 'Lux'

Será en el Roig Arena el 7 de noviembre, el día que se publica el disco

Rosalía en Gran Vía, tequila y el libro de doña Isabel

Rosalía en un concierto
Rosalía en un concierto abc
Nacho Serrano

Rosalía celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Lux', dando el primer concierto de esta nueva etapa de su carrera el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia. La cantante ha asegurado que tiene muchas ganas de volver a la ciudad y ... que este evento será una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, justo un año después de haber acudido a la provincia como voluntaria a la zona afectada por la DANA.

