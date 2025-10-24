Rosalía dará en Valencia el primer concierto de la era 'Lux'

Rosalía celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Lux', dando el primer concierto de esta nueva etapa de su carrera el 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia. La cantante ha asegurado que tiene muchas ganas de volver a la ciudad y ... que este evento será una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, justo un año después de haber acudido a la provincia como voluntaria a la zona afectada por la DANA.

Su actuación tendrá lugar en el marco de LOS40 Music Awards Santander, que celebrarán su 20ª edición con un cartel en el que ya han sido confirmados Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

La participación de Rosalía (que lleva dos años sin subirse a un escenario para cantar) en el evento consistirá en un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión, que según ha informado la emisora en un comunicado, «Será una sola canción, no será un 'medley', y va a haber mucha luz».

Rosalía ha adelantado que 'Lux' «es muy distinto a todo lo que he hecho antes» y que está grabado junto a la London Symphony Orchestra, y ha explicado que es un trabajo que profundiza en la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando un viaje sonoro que oscila entre la ilusión y la pérdida, la fe y la afirmación de la individualidad.

«Hay la intención de usar un sonido distinto, con una paleta más orquestal, y unas temáticas también un poco diferentes», ha explicado la cantante. «Hay mucha inspiración en la espiritualidad. Las cruces es un símbolo del cual he estado siempre rodeada, siempre he estado rodeada de la cultura cristianaAl final el proyecto tiene que ver con la luz, e intento explicarlo desde la vestimenta».