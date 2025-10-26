Suscribete a
ABC Premium

Soltera, en celibato voluntario pero bien rodeada: así encara Rosalía su nueva etapa

La cantante sacará el próximo 7 de noviembre su disco 'Lux' donde la religión tiene un importante peso estético y musical

A qué multa se expone Rosalía por el evento sorpresa en Callao: esto es lo que dice la ley

Rosalía, en una imagen de sus redes sociales
Rosalía, en una imagen de sus redes sociales REDES
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace algunos meses se confirmó que Rosalía (33 años) tenía algo con el actor alemán Emilio Sakraya (29), se les vio de la mano paseando por Alemania y por Barcelona, compartiendo confidencias y algún que otro gesto de cariño. Sin embargo, en una ... entrevista reciente en Radio Noia aseguraba que a día de hoy está soltera. Ese romance terminó, aunque no ha sido una ruptura de raíz, puesto que mientras se escriben estas líneas aún se siguen mutuamente en las redes sociales.

La madre de Rosalía, Pilar Tobella, es la otra persona de confianza para la cantante después de abandonar en 2019 su trabajo para dedicarse a gestionar su contabilidad. Desde 2023 también es su mánager tras haber prescindido de Rebeca León, que en solo cuatro años situó a la artista catalana en el panorama internacional. Y pese a haber dejado sus negocios en manos de la familia, la carrera de la artista catalana sigue creciendo: en los meses previos al anuncio de su nuevo disco, Rosalía ha hecho colaboraciones con Instagram o con Calvin Klein, ha estado en los mejores desfiles o en la Met Gala y ha seguido juntándose con estrellas como las Kardashian o Charlie XCX.

Pero musicalmente, no son las mayores estrellas de Hollywood quienes acompañan a Rosalía en su nueva era, sino que colabora con artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz, además de contar con la Escolanía de Montserrat i Cor o Daníel Bjarnason, de la orquesta sinfónica de Londres. Apuesta por un estilo más alternativo y a la vez clásico, apoyándose en ese gusto por lo local, lo nicho, para hacer de su trabajo algo global. «Mis artistas preferidos son irreverentes y no dan al público lo que quiere, sino lo que necesita», ha comentado ella.

'Lux' es, según Rosalía, el primer disco que hace sin miedo al fracaso. Y, quizás por eso, no supo calcular el éxito que tendría su 'no convocatoria' en Callao. Hay quienes dicen que ahora la cantante pondrá de moda el celibato voluntario, o incluso la fe. Porque su música mueve montañas y el fenómeno fan no conoce límites.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app