Soltera, en celibato voluntario pero bien rodeada: así encara Rosalía su nueva etapa

Hace algunos meses se confirmó que Rosalía (33 años) tenía algo con el actor alemán Emilio Sakraya (29), se les vio de la mano paseando por Alemania y por Barcelona, compartiendo confidencias y algún que otro gesto de cariño. Sin embargo, en una ... entrevista reciente en Radio Noia aseguraba que a día de hoy está soltera. Ese romance terminó, aunque no ha sido una ruptura de raíz, puesto que mientras se escriben estas líneas aún se siguen mutuamente en las redes sociales.

De hecho, en la última publicación de Emilio Sakraya desde Nueva York los fans han interpretado una de las fotos como un guiño a la cantante, puesto que ha compartido una instantánea de una rosa bordada en un mantel. Una sutil referencia con la que algunos interpretan que si bien han roto lo suyo quizás no ha acabado.

Pese a haber puesto fin a su relación en buenos términos, hay algo que ha cambiado en Rosalía. La artista aseguraba en la mencionada charla con Mar Vallverdú que no solo está soltera sino que se considera 'volcel', un término que se ha puesto de moda en las redes sociales en los últimos años para referirse al celibato voluntario.

Algunos jóvenes, con multitud de aplicaciones para ligar y una cultura que no pone pegas a la vida alegre, han escogido precisamente el camino contrario. En vez besar a todos los sapos posibles hasta encontrar al príncipe (o princesa) azul, Rosalía ha dejado claro que ha escogido el celibato porque está centrada: «Ahora mismo mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo». Y ni siquiera tiene tiempo para fantasear con posibles intereses amorosos: «No tengo espacio para 'crushes', ni ganas de distracciones», ha añadido.

ROSALÍA responde a la repetida pregunta por su 'crush': “No tengo espacio para los crushes. Yo ahora mismo estoy soltera y en celibato voluntario. Si me ven con algún individuo masculino por la calle, por favor, no me lo atribuyáis como mi novio”. pic.twitter.com/3AUyKavbyw — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 16, 2025

E insistía: «Pido que, si me ven con un chico por la calle, no se diga automáticamente que es mi novio. A veces la gente olvida que una también puede tener amigos». Curiosamente, escoger el celibato es algo relativamente habitual en Hollywood, donde vive Rosalía gran parte del año. Justin Bieber desveló que antes de reconectar con Hailey Bieber se mantuvo célibe durante más de un año, Lenny Kravitz aseguró en 2024 que llevaba nueve años escogiendo el celibato. Ambos aseguraron que el motivo era espiritual: «A veces la gente tiene relaciones sexuales porque no se sienten suficientemente bien. Porque les falta autoestima. Quiero rededicarme a mí mismo a Dios de esa manera porque sentí que era una manera de mejorar la condición de mi alma y creo que Dios me bendijo con Hailey gracias a eso», contó Bieber en una entrevista con 'Vogue'.

No siempre es una cuestión religiosa la que lo motiva, pero suele haber motivos similares. Suki Waterhouse explicó algo más del proceso por el que ella escogió lo mismo antes de conocer a Robert Pattinson, con quien fue madre de su primera hija el pasado año: «Tiene que ver con quitar el caos de recibir atención [...] y eliminar esas sacudidas de emoción». Durante ese tiempo no fue a citas «ni a nada». «Me aclaré mucho y me quedé muy cómoda estando conmigo misma - y después conocí a mi novio».

La religión como guía

Rosalía hizo muchas referencias durante la mencionada entrevista en Radio Noia a esta nueva etapa, 'Lux', cuya iconografía religiosa destacan por encima de todo. «Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través tuyo. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer», explicaba en la conversación, en la que dice sentirse como una monja de clausura, encerrada, y la celda es la música.

En la portada aparece vestida con una cofia y un velo, como si fuera una novicia, y una prenda que produce la sensación de ser una camisa de fuerza, puesto que se aprecia cómo tiene ambas manos dentro y rodeándose el tronco. Ambas, así como algunas de las que luce en otras fotografías promocionales, son de la colección de Jeremy Scott de la temporada primavera-verano 1998, muy inspirada en la figura de los ángeles y en una estética etérea muy dominada por el color blanco. Una colección que Rosalía podría haber visto en marzo de 2023 en la exposición '1997, Fashion Big Bang' que estuvo unos meses en el Museo de la Moda de París.

Admite también que antes se ha dejado llevar por las «motivaciones mundanas» pero ahora considera que tiene que haber «otro camino». En su carrera, Rosalía siempre ha hablado abiertamente de su espiritualidad, y ahora insiste: «Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar». Su abuela fue un gran referente en lo que respecta a la religión, y en canciones como 'G3 N15' se la puede escuchar de fondo diciendo «en primer lugar siempre está Dios y después la familia, que siempre es importante».

Quienes apoyan a Rosalía en esta etapa

La familia es precisamente quien acompaña a Rosalía en medio de la vorágine de promoción y lanzamiento su nuevo disco. No es ningún secreto que su hermana mayor, Pili Vila, es su eterna acompañante, que estuvo a su lado el día que colapsó la plaza de Callao de Madrid. De hecho, formó parte del directo y la conexión entre ellas hizo las delicias de sus seguidores que estaban atentos a cada detalle. Por ejemplo, cuando le pedía que no se retocara el maquillaje mientras estaba al volante o que no fuera tan rápido: «¡Tranquiiila Pili! Es que de verdad mi hermana, no hay manera de que se relaje conmigo conduciendo. ¡Llevamos así toda la vida!».

En el directo estaban también el estilista Jose Carayol, la maquilladora Serpiente y la estilista capilar Isabella Ching, en quienes está confiando para esta estética tan trabajada. Solo ellos conocían los secretos de esta nueva era y han aconsejado y seguido las directrices de Rosalía, que tiene claro cuáles son sus referentes.