Mercè Rodoreda: El CCCB rompe prejuicios y clichés sobre la creadora de 'La plaza del Diamant'

Una exposición bucea en la vida y la obra de la escritora a partir de documentos, fotografías, grabaciones y 400 obras de artistas como De Chirico, Dubuffet, Goya, Chagall o Ramon Casas

Una mujer única que también probó la pintura bajo inspiración de Dubuffet y el Art Brut

Las múltiples traducciones de la obra de Rodoreda también tienen su espacio
Carlos Sala

Barcelona

El 23 de enero de 1939, tres días antes de las tropas franquistas lleguen a Barcelona, Mercè Rodoreda sube a un bibliobús, el servicio que utilizaba la Generalitat para mandar libros al frente, y busca exilio en Francia. Ha visto demasiada guerra y huye del ... horror y el caos. Ella y otros trece intelectuales acabarán por refugiarse en Roissy-en-Brie, un pequeño municipio al norte de París. Allí sólo permanecerá un año, pero comenzará un periplo de tres décadas de exilio. Cuando regrese en los 70 a Cataluña, ya convertida en icono de las letras catalanas, su imagen quedará desdibujada en el imaginario colectivo. Su rápida canonización también la congela como mera máscara de su personaje más conocido, la ingenua Colometa de 'La plaça del Diamant'. Sin embargo, la hondura y complejidad de la escritora es imposible de capturar.

