John M. Coetzee: «Siempre me he sentido extranjero con el inglés, no me gusta su dominio imperial»

El premio Nobel realiza en el CCCB una conferencia sobre el lenguaje, los idiomas predominantes y sus prácticas abusivas junto a su traductora al español Mariana Dimópulos y la editora Valerie Miles

El escritor sudafricano, el primer autor residente del Museo del Prado, donde vivió dos meses

El escritor John M. Coetzee
El escritor John M. Coetzee Pep dalmau

Carlos Sala

Barcelona

El escritor sudafricano John M. Coetzee escribió el inicio de una novela de esta forma: «Roger y su hermano cogen el autobús». Parece una frase sencilla. Y en realidad lo es, o lo era, hasta que un día recibió un email de ... su traductora al vietnamita. En el mensaje, le preguntaba si Roger era el hermano menor o el mayor, porque en vietnamita no existe una palabra para determinar simplemente hermano, sino que hay una palabra para hermano mayor y otra para hermano menor. Coetzee no podía creerlo. «No importa», le contestó, «es irrelevante en la historia». La traductora no le satisfizo la respuesta. «Me dijo que al imaginar la historia a buen seguro había imaginado a los dos hermanos de una forma determinada, siendo uno mayor que el otro. Aquella mujer no entendía cómo funciona la mente de un creador, que no determina todo los detalles del mundo, sino los que otorgan sentido a la historia», afirma el escritor de 'Desgracia'.

