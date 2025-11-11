Suscríbete a
Alberto Chimal: «Es una ingenuidad creer que se puede coexistir con la IA mientras esté en manos de grandes corporaciones»

El escritor mexicano, referente del fantástico, la ciencia ficción y la literatura especulativa hispanoamericana, visita el festival 42 para hablar de su último libro 'Las máquinas enfermas'

El escritor Alberto Chimal
El escritor Alberto Chimal lola estudio

Carlos Sala

Barcelona

El mexicano Alberto Chimal, gran referente del fantástico contemporáneo, tiene claro una cosa, mientras la Inteligencia Artificial esté dominada por las corporaciones, y por tanto su objetivo último sea aumentar la productividad y el beneficio económico, nunca se interesará por el bienestar de la humanidad ... . «Ni es inteligencia, ni es artificial, está controlada por códigos programados por intereses económicos y creer que nos ayudará a obtener un bien mayor es una ingenuidad», sentencia.

