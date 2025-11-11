Alberto Chimal: «Es una ingenuidad creer que se puede coexistir con la IA mientras esté en manos de grandes corporaciones»

El mexicano Alberto Chimal, gran referente del fantástico contemporáneo, tiene claro una cosa, mientras la Inteligencia Artificial esté dominada por las corporaciones, y por tanto su objetivo último sea aumentar la productividad y el beneficio económico, nunca se interesará por el bienestar de la humanidad ... . «Ni es inteligencia, ni es artificial, está controlada por códigos programados por intereses económicos y creer que nos ayudará a obtener un bien mayor es una ingenuidad», sentencia.

El autor de 'La torre y el jardín' está estos días en Barcelona para participar en el Festival 42, gran escaparate de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. En su opinión, la literatura especulativa es más necesaria que nunca ya que se ha instalado un imaginario catastrofista y estadounidense que en realidad no es objetivo. «Está bien escribir en México porque no pasan las catástrofes en Los Ángeles y Nueva York y puedes dar un punto de vista diferente al que ofrece la homogeneidad anglosajona. Y necesitamos de puntos de vista diferentes para que no nos convenzan de que determinado futuro es incuestionable y lo mejor es resignarse y adaptarse a él. Eso es lo que quieren», reconoce Chimal.

En este sentido, cita a una de sus referentes, Ursula K. Le Guin, quien aseguraba que imaginar nuevos mundos siempre será mejor que vivir en uno solo imaginado por otros. «Vivimos en el capitalismo. Su poder parece inescapable, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes», escribió Le Guin. «Hay que dar más posibilidad a la realidad a armarse de diferentes formas. La literatura especulativa articula estas posibilidades, las crea en nuestra imaginación. Una vez nombradas y asimiladas, no hay nadie que nos pueda asegurar que el futuro es de una sola manera», asegura el escritor mexicano.

Su obsesión es escribir estos futuros posibles, que en ningún momento quieren ser catastrofistas ni cargados de paranoia a lo Philip K. Dick. «Los americanos nos han convencido que después de una catástrofe todo será violencia y salvajismo, un sentimiento muy acorde con una sociedad obsesionada con las armas, pero que el resto del mundo no comparte. Puede que la primera reacción fuera de supervivencia, pero luego pensaríamos en formas más civilizadas de reaccionar como sociedad», señala Chimal.

Esto se puede ver claramente en su último libro de cuentos, 'Las máquinas enfermas', (Páginas de Espuma), en donde nos presenta una decena de historias en las que la tecnología y la inteligencia artificial juegan un papel preponderante. «Musk acaba de recibir un billón de dólares por sus diferentes paquetes de acciones. ¿Alguien se va a creer que su motivación detrás de su interés en la Inteligencia Artificial es por el bien de la humanidad? El dinero sólo quiere dinero. La nueva cultura corporativista nos quiere hacer creer que la Inteligencia Artificial es la meca del progreso, pero como todas las herramientas del pasado, podemos acabar siendo tan dependientes de ella que perdamos libertad», asegura.

Máquinas enfermas de creadores enfermos

Máquinas vistas como cuerpos, cuerpos 'usados' como máquinas, tecnologías incontrolables, entes capaces de suplantar no sólo la mano de obra humana, sino la humanidad en sí misma, todos estos temas se mezclan sin perder su capacidad de evocación y retazos de humor. «Escribimos para desarrollar nuestros miedos y emociones y ver hacia dónde nos llevarían en determinados casos. Por supuesto, la tecnología nunca es mala en sí. El problema es todo lo que lleva alrededor», afirma Chimal.

Entre la decena de cuentos, destaca el que da título a la antología, 'Las máquinas enfermas'. En el relato, no es que las máquinas enfermen, es que han sido creados por un ser enfermo y responden a su creador. Es lo que ocurre hoy día. No es que la Inteligencia Artificial esté 'enferma`, es que está controlada por hombres enfermos. «Pensemos por ejemplo en internet, que tenía que ser un servicio público. Sin embargo, tenemos que pagar por su servicio, incluso alquilar espacios a compañías para poder utilizarla para nuestros servidores y urls. Ya no es un servicio público, sino un conglomerado de intereses en que los seres humanos somos los últimos de la cadena de valor», sentencia.

Otra de las historias, 'La madre del dragón' vemos cómo una mujer fabrica un prototipo de IA que acabará por parecerse a un hijo y, a la vez, a un monstruo, o cómo todo lo que acaba por escaparse de nuestro control se convierte a nuestros ojos en monstruoso. «Uno de los temas que más me preocupa es nuestra capacidad de reacción, lo fácil que es creer en la resignación, que es lo que quieren las grandes compañías tecnológicas a las que les cedemos sin darnos cuenta, o sin que nos preocupe, cada vez más control de nuestras vidas. Todo en nombre del progreso, pero progreso hacia qué. ¿Todavía podemos reaccionar y rebelarnos?», concluye Chimal, que ya tiene nueva novela recién editada en México. Está claro, o imaginamos otros mundos o tendremos el único mundo que hemos imaginado.