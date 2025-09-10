Suscríbete a
La galería central del Prado muda su piel... y es azul

La mitad del espacio de honor del museo, cerrado al público, luce desnuda: los cuadros, retirados, han dejado sitio a los andamios. Un biombo la separa de la otra mitad, de momento visitable. Estará lista a comienzos de octubre. Se usarán en total unos 240 litros de pintura

 La galería central del Prado vestirá de azul

A la izquierda, el color azul del que se pintará toda la galería central del Prado. Dos pintores, este miércoles en plena faena
A la izquierda, el color azul del que se pintará toda la galería central del Prado. Dos pintores, este miércoles en plena faena Guillermo Navarro

Natividad Pulido

Madrid

Resulta una imagen inédita y muy curiosa ver la galería central del Prado (bueno, la mitad de ella) desnuda, vacía, tan solo habitada por andamios, botes de pintura... Salvando las distancias, recuerda las fotos de la Guerra Civil con las barricadas. El ... espacio de honor del museo comienza a mudar su piel: tira de pedigrí y lucirá su sangre azul. Este miércoles por la mañana dos pintores se hallaban en la mitad de la galería (salas 24-25 y 26), que conecta con Goya alta, cerrada al público desde el 5 de septiembre. Uno daba imprimación a las paredes con una larguísima brocha, mientras otro trabajaba desde lo alto de un andamio.

