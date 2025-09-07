Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sigue aquí la final del US Open entre Alcaraz y Sinner

Gustavo Torner, un artista generoso y un hombre noble

En las dos etapas en que colaboró con el Museo del Prado concibió algunas de las salas más bellas que haya tenido nunca la pinacoteca

En la muerte de Gustavo Torner: eminencia de la generación del 50 y figura clave de la abstracción

Gustavo Torner, en su estudio
Gustavo Torner, en su estudio ABC

Miguel Ángel Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La amistad de Gustavo Torner con Fernando Zóbel fue decisiva para que en Cuenca se instalara el Museo de Arte Abstracto, definido por Alfred Barr, primer director del MoMA de Nueva York, como "el pequeño museo más bonito del mundo".

En las dos ... etapas en que colaboró con el Museo del Prado concibió algunas de las salas más bellas que haya tenido nunca la pinacoteca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app