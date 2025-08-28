Suscribete a
Como un pastel lleno de tropezones: el caótico interior de Marte sorprende, una vez más, a los científicos

A diferencia de la Tierra, cuyo interior está ordenado en capas bien definidas de corteza, manto y núcleo, el interior del planeta rojo se asemeja más a un pastel lleno de tropezones caóticamente distribuidos

Un nuevo secreto de Marte acaba de ser revelado. Uno que desafía lo que creíamos saber sobre el modo en que se forman los mundos rocosos. Y es que, lejos de ser un planeta ordenado, con sus capas bien definidas de corteza, manto y ... núcleo, el interior del planeta rojo se asemeja más a un pastel lleno de tropezones caóticamente distribuidos. Esta revolucionaria imagen, surgida de un estudio recién publicado en 'Science', reescribe la historia del mundo vecino y abre, al mismo tiempo, una nueva ventana al violento pasado del Sistema Solar.

