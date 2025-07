Todos los optimistas se parecen; los pesimistas lo son cada uno a su manera

«Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera», dice la primera línea de 'Anna Karénina' de León Tolstói. Investigadores japoneses creen que esta famosa sentencia puede aplicarse a las personas optimistas y pesimistas. Al pensar en eventos futuros, el cerebro de los que ven el vaso medio lleno funciona de manera similar, mientras que el de los que lo ven medio vacío muestra un grado mucho mayor de individualidad. Estos resultados explicarían por qué los optimistas tienden a estar más satisfechos con sus relaciones sociales y a construir redes de amistades más amplias.

«Estudios recientes han demostrado que el cerebro de las personas que ocupan puestos sociales importantes reacciona a los estímulos de forma similar. Por lo tanto, es posible que quienes compartan una actitud similar hacia el futuro también lo visualicen de forma parecida en sus cerebros, lo que les facilita comprender las perspectivas de los demás», explica Yanagisawa Kuniaki, psicólogo de la Universidad de Kobe y autor principal del artículo publicado este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Para probar esta hipótesis, Yanagisawa reunió a un equipo interdisciplinario de psicólogos sociales y neurocientíficos cognitivos. Reclutaron a 87 sujetos de prueba que abarcaban todo el espectro, desde el pesimismo hasta el optimismo, y les pidieron que imaginaran diversos eventos futuros. Mientras lo hacían, se registró su actividad cerebral mediante una técnica llamada resonancia magnética funcional (fMRI), lo que permitió a los investigadores observar cómo el pensamiento de los sujetos sobre el futuro se materializa en sus cerebros como patrones de actividad neuronal.

Patrones cerebrales similares

Cuando los optimistas pensaban en eventos futuros, sus patrones de actividad neuronal eran similares entre sí. Los patrones de los pesimistas, en cambio, mostraron mucha más diversidad. Como ocurre con las familias de 'Anna Karénina', «las personas optimistas son todas iguales, pero cada pesimista imagina el futuro a su manera». Para Yanagisawa, «lo más impactante de este estudio es que la noción abstracta de 'pensar igual' se hizo visible literalmente en forma de patrones de actividad cerebral». En resumen, y como en la obra del genial novelista ruso, «las personas optimistas son todas iguales, pero cada una menos optimista imagina el futuro a su manera».

Yanagisawa y su equipo también descubrieron que existe una diferencia más pronunciada en los patrones neuronales al pensar en eventos positivos o negativos en los optimistas que en los pesimistas. «Esto significa que las personas más optimistas perciben una clara distinción entre futuros buenos y malos en sus cerebros. En otras palabras, el optimismo no implica una reinterpretación positiva de los eventos negativos. En cambio, las personas optimistas suelen procesar los escenarios negativos de una manera más abstracta y psicológicamente distante, mitigando así el impacto emocional de dichos escenarios», explica.

«La sensación cotidiana de estar en sintonía no es solo una metáfora. Los cerebros de los optimistas pueden, en un sentido muy físico, compartir una idea común del futuro. Pero esto plantea nuevas preguntas. ¿Es este mecanismo compartido algo innato o se incorpora posteriormente, por ejemplo, a través de la experiencia y el diálogo?», se pregunta el psicólogo.

El objetivo final de Yanagisawa es comprender mejor qué causa la soledad y qué permite a las personas comunicarse entre sí. «Creo que dilucidar el proceso mediante el cual surge esta realidad compartida -afirma- es un paso hacia una sociedad donde las personas puedan comunicarse mejor».

