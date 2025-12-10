Los humanos, menos promiscuos que los suricatas, pero más que los castores

El ser humano es uno de los pocos mamíferos que han evolucionado hacia la monogamia. También se decantan por una sola pareja los lobos, unos ratoncillos silvestres llamados campañoles o los gibones, mientras que la mayoría de las especies prefiere la variedad. Para saber ... hasta qué punto y por qué nos encontramos en este club de exclusividad, Mark Dyble, antropólogo de la Universidad de Cambridge, ha utilizado un curioso enfoque: ha contado el número de hermanos completos, que tienen el mismo padre y la misma madre, y de medio hermanos, que solo comparten un progenitor, en más de cien sociedades humanas y más de 34 especies de mamíferos.

El estudio, publicado en 'Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences', parte de la idea de que si una especie es monógama, la mayoría de los descendientes de una pareja serán hermanos completos. Por el contrario, en especies más dadas a la promiscuidad, es probable que los hermanos sean más frecuentemente medio hermanos.

Los resultados sitúan a los humanos en una tasa general del 66% de hermanos completos, lo que les otorga el séptimo lugar entre las once especies consideradas socialmente monógamas, exactamente por encima de los suricatas (60%) y por debajo de los castores (73%). Encabeza la tabla el ratón ciervo de California, que mantiene su pareja de por vida una vez apareado, con una calificación del 100%. En último lugar se encuentra la oveja Soay de Escocia, con un 0,6% de hermanos completos, ya que cada oveja se aparea con varios carneros.

El gibón de manos blancas es el que más se asemeja a los humanos en el estudio, con una tasa de monogamia del 63,5 %. Es la única otra especie que suele tener una cría por gestación, a diferencia de las camadas de otros mamíferos monógamos. El único otro primate no humano en la división superior es el tamarino bigotudo: un pequeño mono amazónico que generalmente produce gemelos o trillizos y tiene una tasa de hermanos completos de casi el 78%.

El mamífero más fiel es un ratón de California y el más promiscuo la oveja Soay de Escocia

Todos los demás primates del estudio tienen sistemas de apareamiento polígamos o poliginandros (en los que tanto los machos como las hembras tienen múltiples parejas) y se ubican muy abajo en la tabla de monogamia. Los gorilas de montaña alcanzan una tasa de reproducción completa del 6%, mientras que los chimpancés apenas llegan al 4%, al mismo nivel que los delfines. Varias especies de macacos, desde los japoneses (2,3%) hasta los rhesus (1%), se sitúan casi al final de la tabla.

«Basándonos en los patrones de apareamiento de nuestros parientes vivos más cercanos, como los chimpancés y los gorilas, la monogamia humana probablemente evolucionó a partir de una vida en grupo no monógama, una transición muy inusual entre los mamíferos», dice Dyble.

El ranking de la monogamia Especie / Nombre común / Número de hermanos completos / Si son o no socialmente monógamos

Peromyscus californicus Ratón de California 100 Sí

Lycaon pictus Perro salvaje africano 85 Sí

Fukomys damarensis Rata topo de Damaraland 79.5 Sí

Saguinus mystax Tamarino bigotudo 77.6 Sí

Canis simensis Lobo etíope 76.5 Sí

Castor fiber Castor euroasiático 72.9 Sí

Homo sapiens Humanos 66 ?

Hylobates lar Gibón lar (de manos blancas) 63.5 Sí

Suricata suricatta Suricata 59.9 Sí

Canis lupus Lobo gris 46.2 Sí

Vulpes vulpes Zorro rojo 45.2 Sí

Diceros bicornis Rinoceronte negro 22.2 No

Meles meles Tejón europeo 19.6 No

Panthera leo León africano 18.5 No

Macaca fascicularis Macaco de cola larga 18.1 No

Felix catus Gato salvaje 16.2 No

Mungos mungo Mangosta rayada 15.9 No

Petrogale penicillata Wallaby de roca 14.3 No

Nasua nasua Coati de cola anillada 12.6 No

Crocuta crocuta Hiena manchada 12 No

Tamias striatus Ardilla rayada oriental 9.6 No

Cebus capucinus Capuchino de cara blanca 8.5 No

Gorilla beringei Gorila de montaña 6.2 No

Papio hamadryas anubis Babuinos oliva 4.8 No

Pan troglodytes Chimpancé común 4.1 No

Tursiops truncatus Delfín nariz de botella 4.1 No

Chlorocebus pygerythrus Mono vervet 4 No

Papio cynocephalus Babuino de sabana 3.7 No

Orcinus orca Ballena asesina 3.3 No

Arctocephalus gazella Foca de pelo antártica 2.9 No

Ursus americanus Oso negro 2.6 No

Macaca fuscata Macaco japonés 2.3 No

Macaca mulatta Macaco rhesus 1.1 No

Macaca nigra Macaco crestado de Célebes 0.8 No

Ovis aries Carnero Soay

Grupos sociales fuertes

Entre los pocos animales con un cambio evolutivo similar se encuentran las especies de lobo y zorro, que tienen un grado de monogamia social y cuidado cooperativo, mientras que el cánido ancestral probablemente haya vivido en grupo y sido polígamo. El lobo gris y el zorro rojo se cuelan en la liga superior con tasas de hermanos completos de casi la mitad (46% y 45% respectivamente), mientras que las especies africanas tienen tasas mucho más altas: el lobo etíope llega al 76,5%, y el perro salvaje africano ocupa el segundo lugar en monogamia con una calificación del 85%.

«Casi todos los demás mamíferos monógamos viven en familias compactas, compuestas únicamente por una pareja reproductora y sus crías, o en grupos donde solo una hembra se reproduce -explica Dyble-, mientras que los humanos vivimos en grupos sociales fuertes donde varias hembras tienen hijos».

El único otro mamífero que se cree que vive en un grupo estable, mixto y de múltiples adultos con varios vínculos de pareja exclusivos es un gran roedor parecido a un conejo llamado mara patagónica, que habita madrigueras que contienen varias parejas de largo plazo.

Sociedades cooperativas

La cuestión de la monogamia humana se ha debatido durante siglos. Desde hace tiempo se ha planteado la hipótesis de que es una piedra angular de la cooperación social que permitió a los humanos dominar el planeta. Sin embargo, los antropólogos encuentran una amplia gama de normas de apareamiento entre los humanos. Por ejemplo, investigaciones previas muestran que el 85 % de las sociedades preindustriales permitían el matrimonio polígamo, es decir, que un hombre se casa con varias mujeres al mismo tiempo.

Para calcular las tasas de monogamia humana, Dyble utilizó datos genéticos de sitios arqueológicos, incluidos cementerios de la Edad de Bronce en Europa y sitios neolíticos en Anatolia, y datos etnográficos de 94 sociedades humanas de todo el mundo: desde los cazadores-recolectores hadza de Tanzania, hasta los cultivadores de arroz toraja de Indonesia.

«Hay una enorme diversidad intercultural en las prácticas humanas de apareamiento y matrimonio, pero incluso los extremos del espectro todavía están por encima de lo que vemos en la mayoría de las especies no monógamas», indica el antropólogo.

Para Dyble, la monogamia pudo haber resultado útil a los humanos a medida que las sociedades adoptaban sistemas más cooperativos. Al tener una mayor cantidad de hermanos completos, las posibilidades de cooperación altruista aumentan, ya que los individuos pueden esperar una relación genética cercana con sus hermanos. Este tipo de cooperación, basada en lazos de parentesco, podría haber sido fundamental para el desarrollo de comportamientos de cuidado parental compartido y para la creación de redes sociales complejas, aspectos clave para el desarrollo de nuestro cerebro grande y nuestras capacidades cognitivas. De hecho, se ha propuesto que la monogamia y el cuidado paternal son elementos coevolutivos que han sido esenciales para nuestra supervivencia y éxito como especie.