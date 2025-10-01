Suscribete a
ABC Premium
Vídeo en directo
La flotilla de Gaza espera ser interceptada por Israel en una hora
Última hora
Muere la primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años

No solo genética, la crianza y la competencia sexual también explican por qué las mujeres viven más

Un estudio con más de mil especies rastrea en la historia evolutiva las causas de las diferencias de longevidad entre los sexos

Los que tienen lazos sociales fuertes viven más

Una pareja de ancianos de paseo
Una pareja de ancianos de paseo Archivo
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En casi todos los países y períodos históricos, las mujeres viven, en promedio, más que los hombres. En España, por ejemplo, la diferencia en la actualidad es de casi seis años a favor de las féminas. Lo mismo ocurre en la mayoría de los mamíferos. ... Una de las explicaciones más conocidas a este sorprendente fenómeno son las diferencias en los cromosomas sexuales. Ellas tienen dos cromosomas X, mientras que los machos solo tienen un cromosoma X y un cromosoma Y (conocido como sexo heterogamético). Algunas investigaciones sugieren que esa repetición en los cromosomas puede proteger a las hembras de mutaciones dañinas, lo que ofrece una ventaja de supervivencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app