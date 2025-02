Menos conocido que Marte: descubren un antiguo paisaje bajo los hielos de la Antártida

Bajo la dirección de científicos de la Universidad británica de Durham, un equipo internacional de investigadores ha logrado descubrir un antiguo paisaje, uno que había permanecido oculto durante millones de años por los hielos de la Antártida Oriental. Según se explica en un artículo que ... se publica hoy en 'Nature Communications', se utilizaron datos de satélites y técnicas basadas en eco radares para mapear un área de 32.000 km cuadrados de terreno, hoy enterrado bajo la gruesa capa de hielo antártico.

De este modo, los investigadores descubrieron lo que a todas luces parece ser un paisaje fluvial, formado por ríos hace por lo menos 14 millones de años y posiblemente incluso antes de la formación de la capa de hielo de la Antártida Oriental, hace unos 34 millones de años. Los investigadores pudieron así contemplar antiguos valles y crestas, no muy diferentes, dicen, a las del paisaje modificado por glaciares al norte de Gales, en Reino Unido. Su mera existencia implica que la región gozó de un largo periodo de estabilidad climática, con temperaturas moderadas y muy alejadas del frío actual.

Menos conocido que Marte

En palabras de Stewart Jamieson, autor principal del artículo, «la tierra bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental es menos conocida que la superficie de Marte. Y eso es un problema porque ese paisaje controla la forma en que fluye el hielo de la Antártida y controla el modo en que podríamos responder al cambio climático pasado, presente y futuro«.

«Por lo tanto -prosigue el investigador- estamos investigando una pequeña parte de ese paisaje con más detalle para ver qué nos puede decir sobre su evolución y sobre la capa de hielo. Y lo que encontramos es una superficie terrestre antigua que no ha sido erosionada por glaciares y que, en cambio, parece haber sido creada por ríos antes de que apareciera el hielo».

Según Jamieson, «esto nos dice que no ha habido muchos cambios en esta área en particular, lo que indica que aunque esta parte de la capa de hielo puede haberse retirado durante épocas más cálidas en el pasado, las condiciones en este sitio probablemente no cambiaron mucho, lo cual nos ayuda a comprender cómo podría responder la capa de hielo al calentamiento futuro y actual».

Oculto a plena vista

Para Neil Ross, profesor de ciencia polar y geofísica ambiental en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, y coautor del estudio, «resulta notable que este paisaje, 'oculto a plena vista' durante muchos años, pueda decirnos tanto sobre los primeros tiempos, y a largo plazo, sobre la historia de la capa de hielo de la Antártida Oriental, además de ayudarnos a comprender cómo podría evolucionar en respuesta al cambio climático futuro. Este ha sido un proyecto lento, pero que ahora se ha hecho realidad en un artículo apasionante en el que participa un gran equipo de investigación».

No es la primera vez que este equipo de científicos trabaja en el mapeo de montañas ocultas, cañones y lagos bajo los hielos de la Antártida. Por supuesto, los paisajes en sí no son visibles, pero las imágenes de satélite muestran pequeñas ondulaciones en la superficie helada que dan pistas sobre los paisajes que hay debajo. Después, la confirmación llega gracias al uso de ecos de radio, tomados desde aviones, para 'atravesar' el hielo y hacer mapas de la tierra bajo la capa helada.

Los investigadores están convencidos de que existen muchos otros paisajes antiguos, aún no descubiertos, bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. Según explica Jamieson, «continuaremos explorando el paisaje, haciendo todo lo posible para llenar los vacíos donde no existen estudios y utilizando esa información para comprender cómo la capa de hielo y su paisaje subyacente han cambiado a lo largo de su larga historia».