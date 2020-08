El sistema inmunitario, el maravilloso escudo que ganará la guerra contra el coronavirus

La pandemia de Covid-19 es toda una prueba para naciones, sistemas sanitarios y hasta sociedades. Pero a nivel individual, se puede decir que también es una guerra entre dos ejércitos: una horda de minúsculos y escurridizos virus, de nombre SARS-CoV-2, y una sublime legión de células y moléculas especializadas en acabar con los intrusos: nuestro sistema inmunitario.

Esta guerra decidirá cuánto durará la pandemia o si una persona infectada se tendrá que debatir entre la vida y la muerte o pasar una enfermedad leve. Lo único seguro es que «el sistema inmunitario acabará ganando», tal como ha dicho Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC), en Madrid. Se impondrá en la población y pondrá final a la pandemia, pero lo cierto es que todavía faltan por conocer muchos de sus secretos, como cuánto dura la inmunidad o si los virus del catarro pueden ser de ayuda, tal como un estudio sugirió esta misma semana. Por eso, varios expertos han explicado a ABC cuáles son las claves que decidirán esta batalla. Comprenderlo, además, puede ayudar a encontrar los tratamientos y las vacunas que apoyarán al sistema inmunitario, la primera línea de defensa: «Ahora mismo es lo único que nos protege frente al virus», ha añadido Del Val.

Margarita del Val, en una imagen de 2018 - Maya Balanya

«O nos controlamos ahora, o tenemos confinamiento asegurado»

La viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, es una de las firmantes de una carta, publicada en «The Lancet», en la que veinte reputados científicos han apoyado la realización de una auditoría independiente de la gestión de la pandemia en España.

En una entrevista telefónica, avisó de una peligrosa segunda oleada, con la llegada del frío, y ante la relajación del cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiene: «En mayo y julio hemos cumplidos las normas y hemos sido el escudo contra el virus. Pero ahora hemos bajado la guardia. Y me preocupa, porque nos va a meter de lleno en la oleada de otoño con niveles muy altos de transmisión comunitaria, y va a ser muy difícil controlarlo». Por tanto, añadió: «O nos controlamos ahora, o tenemos confinamiento asegurado».

Explicó que ya se han producido los primeros avisos en las UCIs para prepararse ante lo que pueda llegar, pero ha pedido que la población sea consciente de los riesgos: «La población piensa que está de vacaciones, pero deben darse cuenta de que les va la vida en ello». En cuanto a aquellos que no toman medidas porque creen que no son grupo de riesgo, dijo que es fundamental pensar de forma colectiva y no solo en sí mismos: «Lo malo no es ser susceptible al coronavirus, sino propagarlo». Además, añadió que aquellos poco susceptibles al virus pueden ser más susceptibles a las consecuencias del impacto económico que está causando la pandemia: «Los jóvenes son grupo de riesgo ante las consecuencias económicas, les puede ir peor y se pueden quedar en paro. Sin salud no hay economía».