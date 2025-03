Las 10 peores investigaciones médicas sobre la covid-19

El año 2020 se presenta como un año clave para el método científico. Hasta la aparición de la pandemia de covid-19 , solo las investigaciones publicadas en revistas científicas de reconocido prestigio terminaban llegando a la población general a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Sin embargo, en 2020, servidores de preimpresión que publican artículos o estudios sin revisar por investigadores independientes , han adquirido un protagonismo porque en ellos se adelantaban investigaciones que podían ser de gran utilidad para alcanzar soluciones frente a esta enfermedad que afecta a todo el planeta.

La web Retraction Watch ha rastreado los artículos relacionado con el covid-19 y ha hallado 39 que han tenido ser retirados de servidores de preimpresión o de revistas científicas revisadas por pares y ha hecho un top ten de los artículos retirados más importantes relacionados con la pandemia.

Hidroxicloroquina y muerte

Dos de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, « The Lancet » y « The New England Journal of Medicine », se vieron obligados a eliminar sendos artículos que se basaban en datos de una empresa con dudosa credibilidad llamada Surgisphere , que se negó a compartir sus resultados con los coautores y los editores involucrados. «The Lancet» también se retractó y reemplazó un editorial que había publicado que citaba el desafortunado artículo.

El artículo concluyó que la hidroxicloroquina estaba relacionada con un mayor riesgo de muerte entre algunos pacientes con covid-19. Antes de ser desacreditado, el artículo en «The Lancet» tuvo una gran influencia, hasta llegar a provocar la suspensión de los ensayos clínicos sobre hidroxicloroquina.

El fármaco que tomó Trump Aunque las conclusiones del artículo de «The Lancet» sobre la hidroxicloroquina fueron ignoradas finalmente, numerosos estudios posteriores determinaron que el medicamento era ineficaz contra covid-19. La dudosa terapia, que el presidente Donald Trump se jactaba de haber tomado, también fue objeto de un estudio preimpreso , que fue retirado en mayo.

Más mortal que los patinetes La hidroxicloroquina también fue el centro de otro polémico estudio publicado en « Asian Journal of Medicine and Health », (AJMH) en el que se pretendía demostar que el virus SARS-CoV-2 era «inesperadamente más mortal que los patinetes» y que la hidroxicloroquina podría ser la «solución a este problema».

Mascarillas ineficaces La misma semana que las retractaciones de «The Lancet» y «NEJM», la revista « Annals of Internal Medicine » retiró un artículo muy citado que publicó en abril y que pretendía demostrar que las mascarillas eran ineficaces para prevenir la propagación del SARS-CoV-2. El artículo, que se convirtió en ' trending topic ' en los medios y las redes sociales, carecía de rigor científico.

La culpa es del 5G La falta de datos fue un problema para algunos artículos, otros adolecieron de una falta total de sentido común. Como este estudio , que afirmaba que covid-19 estaba provocado por el 5G . El artículo, rápidamente retirado, se ganó el título de « peor artículo de 2020 ».

El virus que vino del espacio En la categoría de «no retractados pero nunca deberían haber sido publicados», se encuentra este artículo de una serie de trabajos, que afirma que el virus detrás de la pandemia covid-19 llegó a la Tierra en un meteorito. La teoría del virus espacial ha sido el trabajo de un grupo de investigadores, en particular Edward J. Steele y N. Chandra Wickramasinghe. Este grupo ha publicado diez artículos sobre el tema desde que comenzó la pandemia, pero el publicado el 14 de julio ofrece el argumento más detallado. Steele y col. sugieren que el coronavirus llegó en un meteorito que fue visto como una bola de fuego brillante sobre la ciudad de Songyuan en el noreste de China el 11 de octubre de 2019.

Amuletos anti covid-19 Con este mismo espíritu debían estar los autores del trabajo publicado en « Science of the Total Environment» cuando publicaron este artículo afirmando que usar amuletos podría proteger de la covid-19. Después del revuelo en Twitter, los coautores del artículo pidieron su retractación, aunque la revista aún tiene que eliminarlo definitivamente.

La vitamina D no protege Tampoco se salva la prestigiosa revista « PLoS ONE » que publicó en septiembre un trabajo que sugiere que la vitamina D podría proteger contra la covid-19 grave . Las redes sociales hicieron que la revista lo retirase. El estudio se basó en un pequeño número de pacientes y pareció mostrar un resultado nulo.

El artículo que corregido resultó ser veraz Después de que se retirara una preimpresión en la que confiaban para obtener datos epidemiológicos de China, los investigadores del Imperial College London corrigieron un artículo que, en palabras de The Washington Post, «ayudó a cambiar las estrategias». El estudio proyectó que la covid-19 mataría a medio millón de personas en el Reino Unido y a más de 2 millones en EE.UU., si no se implementaran restricciones, lo que llevó al gobierno del Reino Unido a implementar medidas de aislamiento y distanciamiento social. Los autores dijeron que estaban seguros de que los datos disponibles del artículo retirado dijeron que sus datos habían sido confirmado por este segundo trabajo.

No como el VIH tardó tres días en aceptar un artículo sobre cómo la covid-19 podría infectar los glóbulos blancos, similar a la estrategia del VI H, pero posteriormente se demoró tres meses en retractarse después de que un investigador les enviara una carta criticando el estudio. Antes de su retractación, según Altmetric, obtuvo cobertura en muchos medios de comunicación importantes y fue objeto de miles de tweets.