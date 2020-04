El pulpo que estaba siendo estudiado y acabó haciendo fotos a los investigadores

Los pulpos son unas criaturas fascinantes. Aunque pertenecen a la «familia» de los moluscos, como los berberechos o los mejillones, tienen una inteligencia similar a la de los animales vertebrados. De hecho, su cerebro es proporcionalmente tan grande como el de los mamíferos y aves, aunque es verdad que está descentralizado y distribuido entre sus brazos. Además, tienen unos ojos tan complejos como los humanos y son famosos por su habilidad a la hora de camuflarse: su piel puede cambiar de color y hasta de textura para mimetizarse con el entorno; incluso se puede ver cómo cambia cuando duermen y parecen estar soñando.

Por eso no sorprende que los investigadores estudien su inteligencia. En 2015, Aly Fassett-Carman, por entonces una estudiante del Middlebury College, en Vermont (Estados Unidos), tenía un pulpo de dos puntos de California en el interior de un tanque. Trabajaba en un proyecto para investigar su capacidad de aprendizaje y resolución de problemas, cuado recibió la visita de su amigo Benjamin Scott, un operador que preparaba un vídeo sobre las investigaciones que se hacían en los departamentos de ciencia de la facultad.

«Quería probar a hacer fotografías bajo el agua y una amiga (Aly Fassett-Carman) me dejó hacer unas pruebas en su laboratorio», ha explicado Scott a ABC. «Me puse una bata de laboratorio, dejé la cámara en modo automático, para lanzar unas diez fotos por segundo y la coloqué en el tanque».

