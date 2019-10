El mundo tardó dos millones de años en recuperarse del impacto que acabó con los dinosaurios El análisis de fósiles marinos revela que los ecosistemas pueden recuperarse tras un daño severo, aunque tardan mucho tiempo en hacerlo

Seguir José Manuel Nieves @josemnieves Actualizado: 01/10/2019 09:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un amplio estudio de fósiles marinos llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores de la Univesidad de Bristol y el University College y liderado por Sarah Alvarez, de la Universidad de Gibraltar, ha revelado que los ecosistemas del planeta tardaron casi dos millones de años en recuperarse después del impacto que acabó con los dinosaurios.

De hecho, según se describe en un artículo recién publicado en Nature, el asteroide no solo mató a todos los dinosaurios, sino que llevó a la extinción a un gran número de otras especies, entre ellas el 90 por ciento del «plancton calcificante», un tipo de fitoplancton que produce conchas de carbonato de calcio, muy útiles para los paleontólogos, ya que producen fósiles fáciles de estudiar, y que tiene suma importancia para la cadena alimenticia de los océanos.

Para su trabajo, los investigadores utilizaron una muestra de 54 metros de un núcleo extraido a 1.500 km de las costas de Japón. Allí, y con mucha paciencia, Alvarez y sus colegas lograron descubrir hasta 700.000 fósiles de plancton correspondientes a un periodo de 13 millones de años, empezando desde poco antes de la gran extinción del Cretácico-Paleógeno, que es el momento en que los dinosaurios desaparecieron del registro fósil.

El análisis permitió a los científicos comprender cómo un ecosistema marino se «reinicia» después de una extinción masiva. «Queríamos averiguar cuánto tiempo tardaron en recuperarse los ecosistemas oceánicos y cómo fue esa recuperación», explica Alvarez.

El océano después del cataclismo

De este modo, los investigadores encontraron que, si bien la mayoría de las especies de fitoplancton se extinguieron, otras lograron recuperarse. Y durante los primeros 1,8 millones de años después de la catástrofe sus cantidades y tipos variaron, aunque los que estaban presentes eran inusualmente pequeños.

Al mismo tiempo, bajó también la cantidad de carbono que llegaba al fondo marino, lo que reveló, según el coautor del estudio Andy Ridgewell, que el ciclo del carbono dejó de funcionar bien.

Cuando por fin el ciclo del carbono se recuperó, el ecosistema volvió a estabilizarse, como demuestra una evolución hacia células más grandes. Pero aún así, tuvieron que pasar casi dos millones de años para que el plancton recuperara unos niveles de biodiversidad cercanos a los que tenía antes de la extinción.

El estudio, según los investigadores, es una mezcla de buenas y malas noticias para aquellos que se preocupan por las extinciones causadas en la actualidad por actividades humanas. De hecho, demuestra que un ecosistema puede perder mucha diversidad y aún así seguir siendo funcional, aunque para recuperarse deban pasar millones de años.

Sin embargo, advierte Alvarez, para seguir funcionando, un ecosistema debe tener las especies necesarias para hacer el trabajo, y no resulta obvio cuáles son exactamente esas especies hasta que no es demasiado tarde. «Se podría considerar a la biodiversidad como un respaldo –dice la investigadora–. Pero la clave para preservar la biodiversidad es no eliminar la pieza correcta (o incorrecta), y si no sabemos cuál es, no podemos arriesgarnos a perder cosas».