Coronavirus ¿Qué efectividad tienen las mascarillas en una habitación cerrada? Un estudio analiza las variables que afectan a la dispersión de las gotas que provocan la Covid-19 justo después de que un infectado tosa en interiores

Patricia Biosca SEGUIR Madrid Actualizado: 21/10/2020 08:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La llegada del otoño ha supuesto la vuelta al colegio, el regreso de muchos a la oficina y el cierre de algunas terrazas; el frío obliga a resguardarse en lugares cerrados, si bien diferentes estudios apuntan a que este no es el escenario ideal si no queremos contagiarnos con el nuevo coronavirus, que ya ha afectado a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Es por ello que los científicos se afanan en comprender su propagación en sitios sin ventilación y, sobre todo, cómo a través de minúsculas gotas trasportadas por el aire, el SARS-CoV-2 es capaz de infectar a una persona sana. El último estudio acaba de ser publicado en la revista « Physics of Fluids