Beatriz Villarroel, astrofísica: «Objetos que desaparecen del cielo pueden ser restos de otra civilización»

Beatriz Villarroel, investigadora del Instituto Nórdico de Física Teórica (Nordita) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha sido galardonada este año con el premio L'Oréal-Unesco For Women in Science, en la categoría de 'International Rising talents', que reconoce el ... trabajo excepcional de jóvenes científicas en todo el mundo. Villarroel, nacida en Suecia pero de origen español (su abuelo materno era asturiano) dirige el proyecto VASCO , una iniciativa para identificar objetos astronómicos que han desaparecido del cielo al comparar datos e imágenes actuales con otros de la década de 1950, antes de la aparición del Sputnik, el primer satélite artificial. Por qué ya no están es un gran misterio.

—¿Esfumados sin más? —Eso depende de nuestra definición de 'desaparecer'. Quizás algo se ha vuelto tan débil que nuestros instrumentos ya no lo ven. O quizás un objeto que estaba físicamente en un lugar, ya no está. Ese es nuestro objetivo final. —¿Cuántos objetos de este tipo han estudiado? —Hasta ahora, hemos recopilado alrededor de 4.000 candidatos a través del proyecto de ciencia ciudadana VASCO , que necesitan ser revisados ​​y confirmados cuidadosamente. Más recientemente, en un estudio dirigido por mi colega Enrique Solano (Observatorio Virtual Español, Madrid) identificamos unos 5.000 candidatos muy interesantes. —¿Están todos en nuestra galaxia? —No necesariamente. ¡Podrían venir de cualquier parte! —¿Y qué creen que les ha pasado? —Existen varias hipótesis. Algunos de esos objetos pueden ser en realidad defectos con forma de estrella en las placas fotográficas. Otros probablemente sean destellos de estrellas de corta duración, que duran unos pocos minutos, resplandores de estallidos de rayos gamma... Pero también son posibles otras explicaciones: objetos que hasta ahora solo existen de manera teórica. —¿Cuáles son? —Por ejemplo, una supernova fallida. Existe una predicción teórica de que algunas estrellas masivas podrían colapsar directamente en un agujero negro sin emitir una supernova brillante. Todavía no hay ejemplos confirmados. En nuestro último artículo encontramos que estos eventos de supernova fallida son extremadamente raros en la Vía Láctea, menos de 1 por mil millones de estrellas durante 70 años. «La ciencia no tiene género» Los premios L'Oréal tratan de destacar el trabajo de la mujer en la ciencia. «La ciencia no tiene género y es de todos», dice Villarroel, quien propone «modelos femeninos inspiradores» para que más chicas se animen a hacer astrofísica y evitar un desequilibrio de género. «Cuanto mayor y más diverso sea el grupo de talentos que tenga la ciencia, más progreso tendrá esta también», apunta la investigadora. «También creo que es importante transmitir un mensaje positivo centrado en el placer y la aventura de hacer ciencia. Y lo más importante: una vez que encuentre algo que realmente le apasione, consérvelo», asegura. —¿Cuáles son los objetos más extraños que ha estudiado? —Tengo un caso favorito. El año pasado descubrimos un ejemplo de una imagen de abril de 1950 que muestra una pequeña parte del cielo con nueve 'estrellas' que aparecen y desaparecen en media hora. Estudiamos esto cuidadosamente y pudimos excluir todas las explicaciones astrofísicas conocidas para el fenómeno. Luego empezamos a probar las explicaciones instrumentales y no pude identificar ninguna razón aquí tampoco. —¿Entonces? —La parte realmente misteriosa es que estos objetos tienen formas parecidas a estrellas, mientras que los defectos pueden tener cualquier forma aleatoria y parece improbable que todos resulten iguales. Todavía estamos trabajando con este caso de 'nueve transitorios simultáneos' y queremos saber si esta observación es real o no. Si resulta ser real, veremos un nuevo fenómeno físico extremadamente raro. —¿Una física desconocida? —Es posible. Este fenómeno sería casi imposible de descubrir en imágenes actuales dada la contaminación de nuestro cielo por desechos espaciales que producen efectos similares todo el tiempo. —¿Qué lo explicaría? —En dos artículos recientes ( aquí y aquí ), exploramos la hipótesis descabellada de que los 'nueve transitorios simultáneos' estén causados ​​por reflejos solares de desechos espaciales artificiales no humanos en órbitas a gran altitud alrededor de la Tierra. —¿Se refiere a una civilización extraterrestre? —Sí. Considere la posibilidad de que otra civilización enviara en algún momento una sonda para estudiar la Tierra. Esa sonda podría permanecer cientos de miles de años en una órbita de gran altitud alrededor del planeta. ¿Cómo veríamos la sonda o sus restos? El material plano altamente reflectante emitiría rápidos reflejos solares y produciría firmas típicas que hoy vemos en los satélites artificiales o la basura espacial. ¡Una de estas firmas son múltiples 'estrellas' que desaparecen y aparecen en una imagen! Por eso, ahora nos estamos concentrando en los casos de transitorios múltiples en imágenes anteriores al Sputnik y, ante todo, quiero saber si son reales o defectos de la placa fotográfica. —Algunos considerarán la idea de los aliens una fantasía. —Creo que es absolutamente necesario considerar las soluciones de 'fantasía' si queremos avanzar en la investigación de SETI (siglas en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre). Las listas de transitorios detectados en el proyecto VASCO son útiles no solo para la investigación astronómica estándar, sino también para otros investigadores de SETI que estén interesados ​​en buscar láseres interestelares. —¿Cree que algún día daremos con una inteligencia extraterrestre? —Sí, estoy segura, pero encontrarla requiere una mente abierta y financiar la investigación. Noticias relacionadas ¿Quién necesita naves para ir a las estrellas? Mejor viajemos a bordo de planetas errantes

Carlos Briones: «¿Vida extraterrestre? Sí, pero es muy improbable que sea inteligente»

Guido Tonelli: «En el universo el caos ruge y se avecina una catástrofe»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión