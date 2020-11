Cómo mantener fuertes los vínculos del amor en la pareja

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cómo y por qué eliges a tu pareja? ¿Qué es lo que te hace sentirte bien en esa relación? ¿Y mal? Tenemos una tendencia natural a mantener relaciones afectivas y a formar parte de un «nosotros» pero en ocasiones el miedo a la soledad puede conducirnos a mantener relaciones que nos perjudican y ocultar este daño tanto a los demás como a nosotros mismos. La psicóloga Marta de Prado García pone sobre el papel en su obra «Cómo te relacionas en pareja» más de dos décadas de trabajo como psicoterapeuta y aporta las claves para mantener relaciones afectivas sanas, basadas en la comunicación, el crecimiento y el respeto mutuo.

A la hora de hablar de las dinámicas que se establecen en las relaciones de pareja, la psicóloga distingue dos: las vinculares y las instrumentales.

En las primeras, las relaciones vinculares, lo que mueve a la pareja es la sensación de amor, de «par», de iguales, de equipo y no existe abuso (ni para bien ni para mal) de uno hacia el otro. «Es como si hablásemos d de un par de zapatos, tienen sus diferencias y cada uno de ellos es para un pie distinto, pero son de la misma talla, del mismo modelo, van en la misma dirección y encajan. Lo mismo sucede en el caso de una pareja», explica.

Pero en el caso de las relaciones instrumentales se pierde ese «par de iguales» en favor de un «para qué» de modo que o bien una de las partes o incluso ambas salen beneficiadas. Sin embargo la cuestión no es tanto saber quién o quiénes salen beneficiados sino si esas diferencias generan o no una «relación entre iguales». Y ahí, según explica la experta es donde nos encontramos, según su experiencia, que no, que no se generan relaciones entre iguales. Veamos por qué conociendo los tres tipos de relaciones instrumentales (con roles activos y pasivos en cada una de ellas): «mantenedor» y «mantenido», «protector» y «protegido» y «salvador» (o rescatador) y «salvado» (o rescatado).

En la relación entre el «mantenedor» y el «mantenido» la persona que mantiene al otro siente que el mantenido se quedará siempre a su lado porque le da calidad de vida, bien a nivel emocional o económica, mientras que el mantenido cree que no puede separarse de su pareja porque piensa que sin él o sin ella nunca podrá encontrar el mismo estado de satisfacción de sus necesidades. «La sensación que se tiene en este tipo de su pareja es que uno no puede cubrir sus necesidades sin el otro», explica Marta de Prado.

En el caso del «protector» y el «protegido» nos encontramos ante una relación en la que uno de ellos hace de «papá» o de «mamá» del otro, de modo que el «protegido» siempre necesitará del «protector» para hacerlo casi todo, como si fuera un niño pequeño. En cuanto al «protector» sentirá que su pareja no es realmente su pareja sino su hijo o su hija de modo que no sentirá que hace «equipo» con un igual sino que tiene que cuidar constantemente al otro.

La relación entre el «salvador» y el «salvado» lleva a una sensación «deuda permanente» con el rescatador de modo que el «salvado» siente que debe al otro su permanencia en la relación (o incluso su obediencia o sumisión) por haberle ayudado en una situación angustiosa, difícil o a veces insalvable. El «salvador» asume así ese rol de buena persona o de «admirado».

«Una pareja es un equipo y ambos deben estar al mismo nivel» Marta de Prado García

¿Qué es una relación sana?

Una vez que hemos visto las diferentes dinámicas que pueden establecerse en las relaciones de pareja la psicóloga Marta de Prado explica que en las relaciones vinculares se establece una perspectiva de igualdad y de sensación de equipo que hace que en ella cada uno de los miembros complementa al otro, mientras que en la instrumental hay desigualdad. «La clave para saber si nos encontramos en una relación instrumental es comprobar si nos genera sufrimiento», revela.

Para cuidar y reforzar esa sensación de equipo la experta propone atender a estos aspectos:

Tener pasión e intimidad con la pareja. Y a la hora de referirse a esta cuestión la psicóloga no se refiere únicamente al ámbito sexual, sino a que nuestra pareja nos resulte «apetecible» en general: para charlar, para echarse una risas, para dar un paseo, para ver una película juntos, para preparar la comida... La idea es que no «estemos por estar» sino que «disfrutemos estando juntos».

Y para mantener esa apetencia viva la psicóloga explica que es importante trabajar interiormente pues «no podemos resultar apetecibles» si no somos apetecibles para nosotros mismos. «Si soy apetecible, si soy amable (del verbo 'amar', que se me puede amar), entenderé que mi pareja me vea apetecible y me ame, no solo a nivel sexual, sino en otros muchos sentidos», explica.

Comprometerse afectivamente. «Si yo juego en un equipo de fútbol y nos enfrentamos en un partido de Champions dudo mucho que se me pase por la cabeza que mis compañeros abandonen el partido a los 15 minutos del comienzo de juego, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que en el caso de la pareja la idea de compromiso de permanencia afectiva nos lleva a que no podamos estar todo el tiempo con la duda de si mi pareja seguirá o no conmigo mañana pues eso genera ansiedad y hará que la relación no sea equilibrada ni vincular», aclara.

Interés y admiración mutuas. Admirar a la pareja, tener interés por sus cosas (aunque estas no tengan nada que ver con nosotros), preguntarle por su día a día y admirar sus logros de modo que admiremos a esa persona por lo que es y por cómo disfruta con lo que hace que reforcemos los vínculos con ella.

En el otro lado de la balanza estarían aquellas actitudes o estados que nos alejan de la visión de equipo en una relación de pareja, como el pánico (tener miedo a ver la realidad o no querer pensar en lo que sucede o no), el aturdimiento (vivir en una especie de mareo emocional y no ver con claridad), los estados depresivos (afectan a la autoestima y nos llenan de desconfianza y de falta de concentración) y el estancamiento (quedarse paralizado, quejándose del pasado y con miedo al futuro).