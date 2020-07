Cómo encajar los «planes rotos» de pareja: de las bodas canceladas a los proyectos en pausa

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

16 de mayo de 2020, un día corriente para algunos, para nosotros, el día que habíamos elegido para decir «Sí quiero», sin temor ni condición. Un día para los nuestros, un día para nosotros. Pero ese día tuvo que esperar.

Los planes que no suceden a veces son los que más recordamos y a menudo, son los que más nos duelen.

Cuando ponemos tanto foco en el resultado y la vida te coge a pie cambiado, es cuando las expectativas se hacen visibles: «¿Por qué a nosotros?», «¿Tendríamos que haberlo hecho antes?», «¿Será lo mismo?», «¿Realmente merecemos esto?»... Es muy común en ese momento sentir emociones como tristeza, decepción o rabia, todas ellas fruto de esas expectativas que, inconscientemente, habíamos construído.

Pero no somos los únicos que generamos expectativas, los demás, sin quererlo, también nos presionan con las suyas: «¿Qué pasa con el dinero que ya me he gastado?», «¿Y mis vacaciones?», «¿Seguro que os merece la pena?»... Del mismo modo que nosotros podemos llegar a generar nuestras expectativas, nuestro entorno tampoco está libre de ellas.

Así se construyen las expectativas

La expectativa está formada por dos partes: la mental (dudas, preguntas, etc.) y la emocional. No nos duele la mental, sino la carga emocional que se ha ido adhiriendo a esa expectativa. Una duda no tiene porque implicar sufrimiento como tampoco las horas invertidas en alcanzar un resultado o la incertidumbre de si lo podrás lograr.

Si en vez de focalizarnos en el resultado nos comprometiéramos con el «camino», ¿cómo podríamos sentirnos desdichados? Simplemente no podríamos, porque el resultado sería un regalo añadido al que ya hemos tenido, el de disfrutar del proceso.

La realidad es incierta por mucho que creamos o queramos tener el control de ella. Planear no tiene que ligarnos al resultado. La incertidumbre no tiene porque llevar asociada miedo.

Abrazar la duda, entender que nuestros planes podrán o no cumplirse es el principio de un proceso de cambio. Sustituyamos el «¿Por qué a mi?» por el «¿Qué puedo hacer ahora con el presente que tengo?» o por «¿Qué puertas se me abren en esta situación que antes no contemplaba?».

Mediante el proceso de aceptación, adaptación y re-entusiasmo somos capaces de transformar cualquier problema en oportunidad.

¿Qué es aceptar?

Aceptar es la capacidad de dar la bienvenida a lo que acontece, sin pretender que la realidad sea diferente. Adaptarse es poder cambiar el rumbo ante la nueva realidad. En palabras de Stephen Hawking: «La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio».

Re-entusiasmarse es disfrutar de ese nuevo camino trazado. Y es que no es más fácil estar motivado antes que ahora. La etimología de la palabra entusiasmo ya es autoexplicativa: «tener a los dioses adentro». ¿Y cómo los dioses tendrían que sentirse dichosos solo cuando las cosas son cómo esperaban?

A veces hace falta que nos recuerden eso que ya todos sabemos... «el camino es la meta».

Artículo escrito por Ana Moreno y Arnau Vendrell.