Por qué no sentirte culpable por lo que sientes durante la cuarentena

Sentimos tantas cosas a lo largo de un día que muchas veces no somos capaces de reconocer todas las emociones que hemos experimentado. Incluso aquellos que evitan rendirse a lo que sienten terminan por verse resignados a ello: no podemos huir de las emociones, por mucho que muchas veces lo intentemos. «Entrégate a las agitaciones del mundo», dijo Joan Didion; para vivir en paz con nuestras emociones, lo mejor es identificarlas, comprenderlas y aceptarlas, entregarnos a ellas.

Si habitualmente nos cuesta gestionar lo que sentimos, en un momento de excepcionalidad como el actual en el que, debido a la crisis del Covid-19, lo que conocíamos como normalidad ya no lo es, el esfuerzo que debemos hacer para «convivir» con nuestros sentimientos es mayor. La lista de todo lo que nos mueve por dentro estos días es interminable: tristeza, rabia, nostalgia, rechazo, enfado o incluso alegría. No hay nada mejor que entender una a una las emociones que experimentamos para conseguir dominarlas.

La tristeza y la soledad afloraron pronto. Es fácil sentirse así, más si durante estos días estamos solos. «Lo que tenemos que pensar es que aunque ahora mismo no tenemos nuestra libertad física, sí la social», explica la psicóloga Pilar Gil Díaz, directora del gabinete de psicología Terapiayemoción. La profesional recomienda mantenernos en contacto con las personas que queremos como la mejor manera para sobrellevar estos sentimientos: «Cuando te encuentres solo o triste, escribe o contacta con alguien y piensa que en este momento no estás solo, porque hay mucha gente que está en la misma situación que tú».

Lidiar con la nostalgia

Dentro de este sentimiento de tristeza podemos encontrar también la nostalgia, común estos días en los que no estamos cerca de nuestros familiares, amigos o incluso parejas. Y la manera de paliar la desazón es mantener el contacto con estas personas, aunque deba ser de manera telemática. «No debemos quedarnos con lo que no tenemos» , comenta la psicóloga, que nos insta a «descubrir nuevas formas de hablar con nuestros seres queridos». «Estamos en un momento para descubrir lo importante que son las personas que están en nuestra vida», afirma.

Pero, no solo podemos sentir nostalgia por nuestros seres queridos, la añoranza por el pasado también puede hacer aparición durante estos días. «Es normal que eches en falta recuerdos del pasado», explica la profesional. Por ello, nos recomienda no quedarnos con lo que hemos perdido, sino pensar en adaptarnos a la nueva situación, pensar en cómo podemos replicar lo que teníamos antes en este nuevo escenario.

Sobrevivir a la distancia de tu pareja

Muchas personas se han visto obligadas a pasar la cuarentena alejadas de sus parejas . Explica la psicóloga Pilar Gil Díaz que es normal que «echemos en falta el contacto físico», pero no debemos quitar importancia a las formas que actualmente nos brinda la sociedad para estar en contacto: emails, mensajes, llamadas y videollamadas...

«Esto pasará, volveremos a la normalidad, por lo que ahora en "el presente" disfruta de tu pareja , ríete con ella, podéis ver una serie juntos o comentarla después de verla, el fin de semana os podéis tomar algo por videollamada; la distancia no tiene por qué ser un impedimento», explica la profesional, que asegura que podemos descubrir «multitud de facetas de nuestra pareja que tal vez no conocíamos ».

Por el contrario, podemos encontrarnos en medio de una ruptura . Si un revés amoroso siempre es doloroso y complicado, pasarlo durante la cuarentena puede magnificar cómo nos sentimos. El consejo de la psicóloga es que nos hagamos una pregunta: «¿Érais felices?». «Lo más probable, si eres sincero contigo mismo, es que la respuesta sea un "no"», asegura. Aun así, la profesional reconoce que, los sentimientos de soledad y tristeza van a aparecer de manera inevitable y explica que es el momento de «centrarnos en nosotros mismos».

«Aunque puedas creer o a veces pienses que no encontrarás a nadie más así, todos sabemos que eso no es cierto: las personas no tenemos una única persona para nosotros , eso solamente son clichés de algunas películas y libros», recuerda Pilar Gil Díaz.

No sentirse culpable

Por último, la psicóloga propone un caso distinto: ¿Qué ocurre si, durante estos días, n o hemos podido evitar sentirnos bien con la situación? «Nuestra vida anterior al confinamiento estaba llena de estrés y, de repente, todo eso desaparece», explica la profesional. Por ello, muchas personas han visto como se reduce su estrés diario y han sentido gran alivio.

Mucha gente tiene más tiempo para estar con sus hijos, con sus parejas o incluso con ellos mismos. «Este es un tiempo que muchos anhelaban, pero tenemos que saber aprovecharlo», apunta.

Es importante no sentirnos culpables por ser capaces de sacar el lado positivo de la situación. «El mindfulness habla sobre el hecho de "permitirse"; está bien sentir emociones positivas en este momento: eso es parte de la resiliencia », afirma Pilar Gil. «Si en este momento estás sintiendo estas emociones, no te culpes por ello, no estás haciendo nada incorrecto o dañino para los demás, al contrario, te estás cuidando y protegiendo, eso es fundamental para manejar las emociones de ansiedad, tristeza y depresión», concluye.