Mario Alonso Puig, médico y divulgador: «Vivimos en una sociedad enferma que ha dejado de lado su dimensión espiritual»

En su libro 'El camino del despertar', el médico, escritor, conferenciante y escritor invita a derribar las barreras físicas, mentales y anímicas

El Dr. Mario Alonso Puig. tania sieiro
Raquel Alcolea

«¿Cómo me siento?». Pruebe a hacerse esta pregunta de un modo profundo y responda con honestidad. Tal vez resuene internamente un «bien», «mal» o «regular», pero lo más probable es que aflore un «no lo sé», como si algo no acabase de estar ... del todo bien, pero tampoco mal. Esta indefinición es la que aborda el doctor Mario Alonso Puig en su último libro, 'El camino del despertar' (Espasa). El médico, que aparcó su prominente carrera como cirujano en España y Estados Unidos para dedicarse de lleno a investigar cómo desplegar el potencial humano y divulgar temas relacionados con el bienestar y el liderazgo, plantea la tesis de que, para lograr un mayor nivel de salud, prosperidad y felicidad, debe tenerse claro que el cambio empieza por uno mismo y que hay que convivir con una sociedad marcada por la inmediatez, el materialismo y la soledad.

