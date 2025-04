Por qué no debes confundir ser perseverante con ser obstinado

Ser perseverante no es ser terco ni obstinado, sino que implica ser flexible y paciente.

De repente, un buen día, nos levantamos con un sueño, objetivo o reto y, con una clarividencia absoluta, nos vemos capaces de correr un maratón, montar nuestra propia empresa o hacer una colcha de Patchwork. Todo cuadra, lo vemos clarísimo. Tenemos todos los pasos en la cabeza y pareciera que conseguir nuestro propósito no será tan difícil.

Pero lo cierto es que de todos esos sueños que tienen miles de personas cada día, sólo se terminan ejecutando con éxito una pequeña parte. ¿Por qué? Pues existen muchos motivos, desde una mala definición de objetivos, una planificación poco realista o, lo que nos ocupa en esta reflexión, la falta de perseverancia.

He aconsejado a muchas personas a realizar cambios de vida, a montarse su propio negocio, a cambiar de lugar de residencia o a separarse de aquella pareja con la que ya no tiene sentido seguir juntos. Sobre el papel todo es perfecto, pero cuando llega la hora de llevarlo a la práctica y perseverar a pesar de los contratiempos se nos complican las intenciones.

Las dificultades, problemas y contratiempos pueden ocasionarnos estados emocionales negativos como angustia o frustración. Estos estados emocionales son temporales, pero pueden alejarnos de nuestros objetivos.

Los planes, por muy bien diseñados que estén, no siempre salen bien a la primera, pero si somos capaces de perseverar inteligentemente y analizar el motivo por el que no lo estamos consiguiendo, podremos seguir avanzando.

Perseverar inteligentemente no es lo mismo que empeñarse. No debes ser terco, debes ser perseverante. La diferencia es muy clara, aquél que persevera está conectado a su entorno, es lo suficientemente flexible como para incluir modificaciones en su plan inicial y es capaz corregir su trayectoria, sin perder de vista su objetivo. El obstinado, no.

Cómo perseverar

¿Qué hace falta, pues, para perseverar? Pues para empezar tener claro tu objetivo y tu plan de trabajo. Si no sabes hacia dónde vas, será más fácil que acabes en cualquier sitio.

También es necesario ser sensible y estar conectado a tu entorno ya que es la mejor garantía para poder identificar las variaciones o cambios que exigen que tu plan se adapte.

Tienes que ser lo suficientemente flexible como para adaptar tu plan sin perder de vista tu objetivo. Aquí no vale tener pereza. Si es necesario realizar un cambio, hazlo cuanto antes, ya que el riesgo que corres si no lo haces es el de ver cómo tu sueño se desvanece poco a poco. A veces, incluso, es necesario volver a empezar de nuevo.

Por último, hay una calidad muy importante: la paciencia. Si he aprendido algo con el paso de los años, es a desarrollar la paciencia. Todo requiere un proceso y la paciencia es la salvaguarda para mantenerte focalizado durante este proceso.

La recompensa a tus esfuerzos siempre tarda en llegar. Si fijas tu atención en el corto plazo nunca tendrás la motivación suficiente para empezar a trabajar en un nuevo proyecto, perseverar en tu proyecto o aprender algo nuevo. Así que ya lo sabes, sueña, sueña fuerte, pero al despertar transforma tu sueño en un objetivo y ponte a trabajar perseverando inteligentemente en tu plan.

