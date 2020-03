Mario Alonso Puig: «El miedo nos ayuda a ser sensatos, pero también nos vuelve agresivos»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que cada día de nuestra vida es importante es algo que ya sabemos, aunque muchas veces no le hagamos mucho caso. Y el doctor Mario Alonso Puig, cirujano, formado en ciencias neurológicas y del bienestar y la felicidad, y con un currículum tan largo que es complicado plasmar aquí, no duda en recordarlo con frecuencia. Por ello, publica ahora el libro «365 ideas para una vida plena» (Espasa), en el que a través de consejos contundentes y simples, uno por cada día tiene el año, busca «ayudar a las personas (valientes) que quieras cambiar su vida (para siempre)».

Portada del libro - Espasa

A lo largo de las páginas del libro de orbitan multitud de ideas, pero muchos conceptos son reincidentes. Hablamos con el doctor Alonso Puig y le preguntamos sobre estos conceptos y por su relevancia para formarnos como humanos únicos, aprender a evolucionar y, en definitiva, ser felices.

¿Por qué hace tanto hincapié en la importancia de cada día de nuestra vida?

Para mi cada día es como un peldaño y este nos puede ir llevando a un sitio o a otro. Si nosotros variamos una mínima parte, un humilde grado, nuestra trayectoria diariamente, con el paso del tiempo vamos a terminar en un sitio radicalmente distinto.

En los consejos del libro, habla constantemente del mindfulness...

Es importante estar atento y el mindfulness es un entrenamiento para lograr que la mente esté en el aquí y en el ahora. No tiene una descripción más sofisticada, es tu capacidad para no estar yéndote al pasado cada dos por tres, normalmente para lamentarte, o yéndote al futuro para preocuparte. Se ha demostrado en la investigación científica que cuando una persona está en el aquí y en el ahora hay muchas cosas que mejoran: salud, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema inmune; las relaciones personales; la capacidad de una persona para operar de manera eficiente; así como nos permite recibir mucha información que no recibirías si estuvieras distraído.

También le da importancia al silencio en nuestra vida

El silencio es importante porque a veces este es el único camino para realmente ver. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Si usamos una analogía, sería algo así como el espacio que hay entre las notas. Si todas las notas están apelmazadas eso no es música, es ruido. Y con nuestro cerebro pasa igual. Este tiene dos hemisferios: el izquierdo tiende a meter bastante ruido y el derecho nos invita al silencio. Entonces hay muchas cosas que pertenecen al mundo de la intuición, de los descubrimientos más profundos que solo suceden en nosotros cuando somos capaces de parar el constante ruido de nuestras mentes, por eso es relevante.

¿Por qué es importante llevar una buena alimentación y hacer ejercicio para conseguir esa «vida plena»?

Tradicionalmente la alimentación y el ejercicio se ha asociado a tener el cuerpo sano. Yo el enfoque que le doy, a parte de para que nuestro corazón funcione mejor o tengamos menos problemas de hipertensión, es porque tiene un impacto muy grande en el cerebro. Tanto la nutrición como el ejercicio físico influyen en que podamos generar nuevas conexiones entre las neuronas. Necesitamos que exista en el cerebro una serie de sustancias, las neurotrofinas, de las que hay distintos tipos y se liberan cuando uno tiene una nutrición adecuada y cuando uno hace ejercicio físico.

¿Qué papel juega la creatividad en todo esto?

Es importante por varias razones. La primera, porque es una facultad inherente al ser humano de tal manera que el ser humano se reconoce en sus obras creativas y ese reconocimiento genera mayor ilusión y autoestima. En segundo lugar porque cuando una persona es creativa quiere decir que ha conseguido que su hemisferio derecho pueda expresarse. Y, por último, la creatividad es esencial para encontrar nuevas soluciones a problemas que nos vamos encontrando. Si tenemos la solución A y la B, con la creatividad aparece la solución C que antes no se veía y es mejor que las anteriores.

¿Por qué es importante tener desarrollada la empatía?

La empatía es importante no solo como sensación, sino biológicamente. Como sensación hay pocas cosas que verdaderamente generen mayor satisfacción que sentirse comprendido. Biológicamente se sabe que la falta de empatía es muy perjudicial para la salud. Cuando existe empatía se sabe que hasta a nivel molecular se produce un gran impacto. Asimismo la empatía es clave para que una persona pueda confiar en otra, por lo que es una de las cosas más imprescindibles de toda relación humana.

¿Y cómo nos influye el miedo, una emoción, a priori, negativa?

Cuando uno habla del miedo, es como cuando uno habla de las hormonas, estas son sustancias que circulan por el cuerpo y tienen un poder enorme. Una determinada cantidad de cortisol es una hormona muy adecuada y cuando esta no existe hay que administrarlo externamente porque si no la persona no puede sobrevivir. Un exceso de cortisol es muy dañino, porque este empieza a atacar todos los órganos. Una dosis adecuada de miedo nos ayuda a ser sensatos, no a ser un grupo de locos que se lanzan a las cosas sin meditar mínimamente el nivel de riesgo que asumen y si valen ese riesgo. Lo que pasa es que cuando las cifras de miedo van subiendo por encima de una cantidad normal, al ser una emoción tan potente, el miedo activa mecanismos cerebrales, de conducta, que pueden ser muy perjucidiales. Por ejemplo, hace que nos volvamos muy agresivos e irritables, irascibles, puede hacer que nos convirtamos en personas muy huidizas.