Cinco consejos de expertos para dormir como un lirón cada noche

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para la salud, pero descansar sin sobresaltos durante ocho horas se convierte en un reto para muchos. Las distracciones del día o de nuestro trabajo, un desorden en nuestros horarios o incluso la temperatura de la habitación, pueden ser factores que afecten negativamente a nuestro descanso. Aunque muchas veces terminar el insomnio requiere la ayuda de profesionales, podemos incluir pequeños hábitos a nuestra rutina nocturna para intentar tener un sueño reparador que nos de fuerza para afrontar la jornada.

Despertar con el sol

Mantener unos hábitos y horarios de sueño regulares es esencial para descansar. El doctor Carlos Egea, miembro de la Sociedad Española de Sueño (SES), destaca la importancia de establecer unos «patrones cronológicos». De esta manera, lo ideal es ajustar nuestro sueño con los ritmos del patrón del sol: acostarse unas horas después de que anochezca y despertarse con la llegada de las primeras horas de luz del día.

También, el doctor Egea considera importante evitar el «jet lag social», un fenómeno que ocurre cuando, por ejemplo el fin de semana cambiamos nuestro ritmo de sueño abruptamente por razones de ocio.

Adiós a la tecnología

El doctor Oriol Franch, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Ruber Internacional, hace hincapié en lo esencial de evitar las distracciones antes de irse a la cama. «Debemos prepararnos para conciliar el sueño. No tiene lógica que utilicemos la tablet o el móvil, o que tratemos temas profesionales hasta última hora», explica el doctor, y añade: «Estos hábitos son muy perjudiciales y nuestra calidad de sueño empeora con ellos. Al final esto es lo más importante».

La temperatura, factor clave

La temperatura es un factor crucial a la hora de tener un sueño reparador. En primer lugar, mantener una temperatura agradable en nuestra habitación es imprescindible para poder dormir sin interrupciones. El doctor Franch aconseja en que la habitación esté debidamente ventilada y marca entre 18 y 22 grados la temperatura óptima para la estancia.

Por otro lado, nuestra temperatura corporal también juega un papel decisivo en el sueño, tal como explica el doctor Seiji Nishino en su libro «El arte de descansar». Según argumenta el doctor, la calidad del sueño es inducida por una disminución gradual de la temperatura corporal interna. Por ello, el doctor Nishino da tres consejos para que nuestra temperatura sea óptima al ir a dormir: en primer lugar recomienda darse un baño 90 minutos antes de meterse a la cama; en segundo, apunta que tan solo con darnos un «baño de pies» conseguiríamos el mismo efecto positivo que con una ducha; por último, recomienda dormir sin calcetines.

Cuidado con los fármacos

Los expertos piden precaución con el uso de fármacos y preparados naturales destinados a la ayuda del sueño. El doctor Franch destaca que, porque una medicina sea natural, no significa que no pueda ser dañina para nosotros si se toma sin consulta. El doctor afirma que aunque la melatonina «puede ayudar con el jet lag», por ejemplo, debe tomarse de «manera adecuada» y no «de manera continuada». «Hay otras opciones, como tomar una manzanilla, que no generan ningún problema», explica también.

Por su lado, el doctor Egea insiste en lo peligroso de tomar fármacos por cuenta propia, así como recuerda que muchos de los preparados destinados a conciliar mejor el sueño no tienen una evidencia científica probada.

Consulta con profesionales

Dormir mal una noche puede ser algo anecdótico, pero cuando el problema comienza a dilatarse en el tiempo, tal vez necesitemos ayuda. «Si los problemas de sueño empiezan a afectar en nuestro día a día, o se alargan más de tres meses, deberíamos acudir a un profesional», apunta el doctor Egea.

Asimismo, el doctor Franch considera que en cuanto el problema deja de ser puntual, debemos consultar con un médico. El profesional recalca que el insomnio no es una enfermedad, sino una situación, y por ello es muy importante detectar las causas que lo generan para poder darle solución.