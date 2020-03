El lado oscuro de la dieta alcalina que las famosas no cuentan

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que Gisele Bündchen, Kate Hudson, Elle MacPherson, Victoria Beckham y Gwyneth Paltrow nunca contaron sobre sus coqueteos con la dieta alcalina es que esta fórmula no tiene ninguna base científica. Tal como explica Antonio Gómez, dietista-nutricionista del Centro Aleris, en Valencia, se trata de una de esas «dietas milagro» que prometen solucionar problemas o enfermedades de forma casi «mágica» partiendo de una premisa errónea. «Esta dieta afirma que hay alimentos que inciden directamente en acidificar la sangre, causando multitud de enfermedades. No tiene ninguna evidencia científica y no se puede afirmar que existen alimentos alcalinizantes», afirma.

Así, el experto explica que el cuerpo, mediante la respiración, los riñones y las denominadas «moléculas tampón» regulan el pH sanguíneo para mantenerlo estable, en torno al 7,4. «Este proceso puede cambiar el pH de la orina, pero en ningún caso el de la sangre ni el del cuerpo», detalla.

¿Existen los alimentos alcalinizantes?

La respuesta es «no». Como afirma Antonio Gómez, el mecanismo de acción que plantea esta pauta para la sangre no existe. «Los alimentos no basifican ni acidifican la sangre. Es algo que fisiológicamente no se cumple y que parte de una premisa falsa», aclara. Lo que sí que existe, según asegura, son alimentos con los que podemos encontrarnos mejor porque sean saludables. «Que comiendo bien consigamos estar bien no es por el apellido 'alcalinizante' de una berenjena, sino porque estamos hablando de una verdura», afirma.

Comparte esta opinión Iria Quintas, dietista-nutricionista del Centro Julia Farré, quien destaca que el hecho de fomentar una alimentación vegetal puede hacer que se relacione con efectos protectores de la salud. De hecho, la experta aclara que uno de los puntos positivos de esta dieta es que fomenta una alta ingesta de frutas, verduras y de otros alimentos vegetales, al tiempo que restringe los alimentos procesados poco saludables. Sin embargo, la experta aclara que, para afirmar que esta fórmula mejora la salud debido a sus supuestos efectos alcalinizantes o para señalar que produce cambios en el pH sería necesaria una demostración científica.

Otro aspecto que destaca Iria Quintas es que, a pesar de que fomenta el consumo de vegetales, si dentro de las clasificaciones que propone esta dieta la persona que sigue esta fórmula no elige alimentos saludables, ni siquiera se beneficiará del hecho de contribuir a primar las verduras, hortalizas y frutas en el día a día.

¿Funciona esta dieta?

«Al partir de un planteamiento falso, no se le puede atribuir ningún beneficio por ella misma. Una dieta como es la alcalina, o cualquier otra que tenga 'apellido' no va a conseguir nada si no está adecuada, personalizada y pautada para caso específico», comenta el dietista-nutricionista del Centro Aleris.

El experto explica que el problema de algunas enfermedades como el sobrepeso, la obesidad o la acumulación de grasa visceral no radica en el consumo de alimentos ácidos, sino en una mala alimentación basada en productos de peor calidad. Por eso lo que funciona es, según aclara Antonio Gómez, centrarse en la mejora de los hábitos de alimentación y en mantener un estilo de vida activo, con actividad física habitual.

Pero lo que más grave les parece a los profesionales consultados no es que las famosas que defienden esta dieta insistan en que les ha ayudado a adelgazar. Lo peor es que se le atribuyan cualidades protectoras frente a enfermedades graves. Tal como explica el Dr. Nicolás Romero, autor de «Si te gusta comer, aprende a adelgazar», uno de los grandes bulos en torno a esta dieta es que «difunde la peligrosa idea de que puede curar el cáncer».

Sobre este punto Iria Quintas explica que aunque esta argumentación se basa en que sería necesario un medio ácido para que se desarrollase la enfermedad, las revisiones científicas lo desmienten: las células cancerosas pueden dar lugar a un ambiente más ácido, no al contrario.

Otra de las teorías sin fundamento sobre las que se sostiene la dieta alcalina es, según explica la experta del Centro Julia Farré, que puede ayudar a reducir el riesgo de pérdida de densidad mineral ósea (o riesgo de osteoporosis). La argumentación, sin base científica, se basa, según cuenta Quintas, en que esta dieta «evitaría que la sangre captase calcio de los huesos».

En definitiva, los expertos opinan que basar la alimentación en verduras, frutas y hortalizas puede ser un aspecto positivo, pero no porque sean «alcalinos» o «alcalinizantes», sino porque son alimentos saludables que pueden formar parte de una buena alimentación.