Y las mejores aerolíneas del mundo para 2019 son...

Cada año, la industria de la aviación espera con curiosidad la clasificación de las mejores aerolíneas del mundo -Airline Excellence Awards- según la opinión de los expertos de AirlineRatings.com, una web especializada en analizar productos y seguridad aérea.

Pues bien, la triunfadora en la edición de este año de estos premios ha sido Singapore Airlines, por delante de marcas de éxito como Air New Zealand, Qantas Airways o Qatar Airways.

Geoffrey Thomas, de AirlineRatings.com, comentó: «Singapore Airlines ocupa la primera posición en muchos de nuestros criterios de auditoría. Una de las empresas más importantes en la industria durante décadas ha regresado a su mejor nivel con nuevos aviones (A350 y el 787-10) y nuevos vuelos innovadores, como el Singapur-Nueva York sin escalas. Por eso es la aerolínea Gold Standard».

Singapore Airlines también se ha adjudicado el premio a la mejor Primera Clase, un reconocimiento a las seis suites que ofrecen en la parte delantera del Airbus A380, diseñadas para ser el equivalente a pequeñas habitaciones de hotel.

El jurado de AirlineRatings.com tiene en cuenta -entre otros- aspectos como el servicio, la innovación, el compromiso del personal, la edad de la flota, la rentabilidad o las inversiones.

Singapore Airlines también fue elegida como la Aerolínea del Año en los premios Skytrax World Airline 2018. No ocupaba esa posición de honor desde 2008.

Air New Zealand, que había logrado cinco veces seguidas el premio a la mejor aerolínea del mundo, se ha quedado este año en el segundo puesto de la lista principal, aunque sí ha recibido otros premios: Best Premium Economy y Best Airline Pacific.

Qatar Airways ha logrado el premio a Mejor Catering y Mejor Clase Business.

Las 10 mejores aerolíneas para 2019

1. Singapore Airlines. 2. Air New Zealand. 3. Qantas. 4. Qatar Airways. 5. Virgin Australia. 6. Emirates. 7. All Nippon Airways. 8. EVA Air. 9. Cathay Pacific Airways. 10. Japan Airlines.