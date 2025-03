Vuelven los trenes nocturnos con una nueva ruta entre Viena y París

El primer tren nocturno Viena-París llegó a las 9.42 del día 14 de diciembre a la Gare de l'Est de París

Durante el último año, políticos, viajeros y periodistas han especulado sobre el regreso de los trenes nocturnos, en declive desde los años 90 y prácticamente devorados en el siglo XXI por la inmensa oferta de vuelos low cost. A menudo, esas promesas han parecido un brindis al sol que chocaba con el muro de la realidad: las rutas internacionales en tren ocupan un espacio muy pequeño en Europa.

Sin embargo, hay otra realidad que parece ganar peso poco a poco: los trenes nocturnos, asociados a la idea de sostenibilidad, han vuelto a colarse en la agenda política y en la conversación de muchos fans de este medio de transporte. Como consecuencia ya hay varios planes para poner en marcha rutas nocturnas entre algunas capitales europeas, como comentábamos hace unos meses en ABC Viajar .

La primera de esas rutas, entre Viena y París , empezó a funcionar el pasado 14 de diciembre. Ese martes, a las 9.42 de la mañana, la empresa francesa SNCF, la austriaca ÖBB y la alemana Deutsche Bahn (DB) celebraron la llegada a la Gare de l'Est de la capital francesa del primer tren nocturno de esta nueva era. En el acto participó con evidente entusiasmo el ministro francés de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari . Un único viaje en tren nocturno con 360 pasajeros puede ahorrar 144 toneladas de CO2, se dijo en la presentación.

El Nightjet, en París Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

El Nightjet une las ciudades de París, Estrasburgo, Karlsruhe, Múnich, Rosenheim, Freilassing (en dirección Viena-París), Salzburgo, Linz, St Pölten y Viena. De París a Viena opera martes, viernes y domingo, y de Viena a París, lunes, jueves y sábado.

Se trata del único tren nocturno transfronterizo actualmente en servicio en Francia , ya que el París-Venecia dejó de circular el pasado mes de junio y el París-Moscú está suspendido desde febrero de 2020. Sí funciona en cambio el nocturno París-Tarbes-Lourdes, desde el pasado 12 de diciembre.

Esta ruta entre Viena y París nació en realidad en diciembre de 2020 con la firma de un acuerdo de cooperación entre las compañías DB (Alemania), CFF (Suiza), ÖBB (Austria) y SNCF Voyageurs (Francia) para promover los trenes nocturnos en Europa, «con el objetivo de desarrollar la transición ecológica de la mobilidad». Se habló entonces -y se mantiene la idea- de cuatro Nightjet que enlazarán trece ciudades europeas en los próximos años. A saber:

-Diciembre 2021: Viena-Múnich-París y Zúrich-Colonia-Ámsterdam.

-Diciembre 2023: Berlín-Bruselas y Berlín-París.

-Diciembre 2024: Zúrich-Barcelona.

La euforia por esta inauguración no refleja -según los expertos- la situación del ferrocarril en Europa. En un informe de Investigate Europe se manejaban recientemente datos como estos: en los últimos 20 años, se han desmantelado 6.000 km de vías férreas; todavía no existe un sistema uniforme de señalización y control en Europa; las empresas nacionales encargan trenes que solo pueden utilizarse en redes nacionales; hasta la fecha, no hay forma de verificar los tiempos de viaje y comprar billetes para un viaje por Europa en un solo sitio web .

En el otro lado de la balanza, la Comisión Europea parece decidida -según se pudo leer en un informe de hace unas pocas semanas- a hacer más fáciles los viajes transfronterizos y a revitalizar el sector en los próximos 30 años (objetivo, 2050).

De momento, los viajeros tienen dos nuevas rutas para volver a experimentar el encanto de pasar una noche en tren.

