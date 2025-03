Jamón, el producto estrella de nuestra gastronomía

El corte del jamón

Cortar una pieza de jamón no es tarea fácil y tiene su técnica. Aunque todavía no está reconocida como una profesión, y no existe una formación oficial específica, el cortador de jamón es una figura esencial en el sector. «En los últimos cinco años han evolucionado mucho las técnicas para lograr el máximo aprovechamiento de la pieza», indica Moisés Monroy, presidente de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ). Ellos logran sacar a la pieza más de un 46% de rendimiento, mientras que en casa «el más hábil con el cuchillo, y no suele haber muchos, sacaría un 30%», explica.

Se calcula que en España hay unos 1.400 cortadores de jamón y «cada uno interpreta el producto de una forma. Eso sí, hay un guión, y cuando llevas muchos años se convierte en una coreografía», añade el cortador. Los expertos en esta técnica logran una loncha más bonita, del grosor adecuado, que influye en el sabor y la experiencia. Existe además una competición de cortadores, que buscan «un corte más artístico», y también hay loncheadores que trabajan en fábricas, porque cada vez se vende más en lonchas «y hay falta de estos profesionales». Las herramientas que utilizan han mejorado también, «con cuchillos muy estudiados y jamoneros que evitan muchas lesiones», afirma.