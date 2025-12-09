Suscribete a
Las Grutas de Cristal: una visita a las entrañas de la comarca del Maestrazgo

Declaradas Monumento Natural, estas cavidades son un tesoro geológico y un espacio de gran valor por ser el lugar donde se encontró la mandíbula del homínido más antiguo de Aragón

Imagen del interior de las Grutas de Cristal de Molinos, Teruel
Imagen del interior de las Grutas de Cristal de Molinos, Teruel
Rocío Jiménez

En la comarca turolense del Maestrazgo, formando parte de su Parque Cultural –un vasto territorio con un rico patrimonio natural y cultural donde se combinan una destacada geología y yacimientos arqueológicos con valiosos ejemplos del gótico levantino, la arquitectura renacentista y el barroco– ... y al pie del Poyo Ambasaguas, se encuentra Molinos, un coqueto pueblo de calles empinadas y casas con tejados pardos que bien merece una visita. Más allá de entrar en su iglesia Nuestra Señora de las Nieves del siglo XV es su entorno y estampa natural lo que más destaca.

