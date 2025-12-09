Las Grutas de Cristal: una visita a las entrañas de la comarca del Maestrazgo

En la comarca turolense del Maestrazgo, formando parte de su Parque Cultural –un vasto territorio con un rico patrimonio natural y cultural donde se combinan una destacada geología y yacimientos arqueológicos con valiosos ejemplos del gótico levantino, la arquitectura renacentista y el barroco– ... y al pie del Poyo Ambasaguas, se encuentra Molinos, un coqueto pueblo de calles empinadas y casas con tejados pardos que bien merece una visita. Más allá de entrar en su iglesia Nuestra Señora de las Nieves del siglo XV es su entorno y estampa natural lo que más destaca.

Ubicada a poco menos de 4 kilómetros de la localidad se sitúa el que es su principal atractivo: las Grutas de Cristal, un punto de gran interés geológico que representa los procesos responsables de generar formaciones endokársticas. Descubierta en 1961 y declarado Monumento Natural en 2006, esta cavidad permite al visitante adentrarse en un auténtico museo natural viajando a las mismísimas entrañas de la tierra. En las prospecciones del suelo de las grutas se encontraron fósiles de mamíferos de hace unos 100.000 años, así como dos enterramientos antrópicos, uno de los cuales albergaba la mandíbula del que podría ser el homínido más antiguo de Aragón conocido como Hombre de Molinos. Sus restos están expuestos en el museo de la localidad.

diputación de teruel

Antes de acceder a la cueva está la Línea del tiempo, un conjunto de paneles informativos que tratan de ayudar a comprender la magnitud de la escala geológica del tiempo, desde la creación del planeta hasta la actualidad, con 12 hitos temporales que invitan a reflexionar. A mitad del recorrido de estas escaleras que suben a la cueva se puede apreciar también una exposición fotográfica de gran formato que trata de mostrar la diversidad de formaciones que alberga la gruta.

La cueva, cuya boca de acceso se encuentra a 970 metros sobre el nivel del mar, se creó sobre arenas, margas y calizas del cretácico superior y sobre conglomerados, areniscas y arcillas del oligoceno-mioceno. Con un desnivel de 24 metros, muestra una compleja red de pequeñas salas unidas mediante cortas galerías repletas de espectaculares formaciones de precipitados carbonatados (estalactitas, estalagmitas, columnas, cortinas, cascadas…) y estalactitas excéntricas (de crecimiento horizontal) o helictitas que constituyen uno de los mejores ejemplos de este tipo de formaciones de todo el país.

grutas de cristal

La duración del recorrido es de unos 45 minutos aproximadamente y permite admirar dos salas, la de los Cristales y la Marina, bautizada así por la presencia de espeleotemas subacuáticos. Las visitas, que siempre son guiadas, se realizan en tres turnos por la mañana: 10.30, 11.30 y 12.30 y tres por la tarde: 16.30, 17.30 y 18.30. El precio de la entrada es de 9 euros por persona.

La experiencia se puede complementar con la entrada al Museo de las formaciones que está situado en el centro de la localidad de Molinos. Aquí, se puede admirar una réplica artística de la diversidad de espeleotemas que se ven en la gruta como discos, coladas, columnas, estalactitas excéntricas, formaciones coralinas y banderas. Así mismo, en el edificio del nuevo lavadero hay una Aula de audiovisuales donde se proyecta un documental sobre la Gruta de Cristal y el pueblo.

grutas de cristal

La vecina cueva de Baticambras

Otra de las entradas a esta red de galerías subterráneas es la Cueva de Baticambras, una cavidad de origen kárstico de unos 500 metros que ofrece diferentes salas y en la que se ha encontrado cerámica del Neolítico. Lo más destacado de esta es que es el hábitat de varias especies de murciélagos consideradas vulnerables y de interés especial como por ejemplo el murciélago de herradura. Es por esta razón que la cueva no está abierta al turismo.