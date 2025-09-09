Cuando un paraje natural de Teruel se convirtió en el lejano oeste americano y Johnny Deep en su 'cowboy' El actor americano grabó en 'el cañón rojo' turolense un anuncio para la nueva campaña de perfumes de hombre de Dior

Un precioso pasaje natural de Teruel se ha convertido por unos días en el lejano oeste americano y ha acogido las andanzas de un puma y del 'cowboy' Johnny Deep. El actor es imagen del perfume Sauvage, de Dior, que ha escogido tierras turolenses para grabar su nueva campaña.

En concreto, el anuncio, estrenado hace unos días, se grabó en abril pasado en la rambla de Barrachina, un singular paraje de piedra rojiza situado en la localidad de Villaespesa, a unos pocos kilómetros de la ciudad aragonesa.

Tan especial es este paisaje que se lo conoce como 'el cañón rojo de Teruel'. Por eso, la marca de lujo francesa y el director de la campaña, Jean-Baptiste Mondino, vieron en él el escenario perfecto para grabar la película.

Se trata de una zona desértica de casi 65 hectáreas moldeada a manos del agua y del viento durante siglos. Alberga un cauce ancho que, cuando caen las lluvias, generalmente torrrenciales, se llena, de ahí su nombre de 'rambla'.

Junto con el lecho, este paraje alberga elevaciones del terreno producidas por la erosión. La más alta es la Muela de Teruel, que justamente parece el diente de un gigante.

No obstante, lo más llamativo, y fotografiable, de este agreste lugar son sus colores, una gama de ocres, rojos y anaranjados que dibuja formas y cambia con la luz solar a cada momento.

Por todo ello fue el escenario escogido por Dior para el lanzamiento de Sauvage Elixir, la novedad dentro de la línea de perfumes Sauvage, la fragancia de hombre más vendida del mundo lanzada hace una década. El actor Johnny Deep es desde el inicio su imagen, quien tras pasar antes por el desierto americano para honrar a los pueblos aborígenes, ahora estuvo en Teruel, hace cinco meses, rodando esta nueva campaña.

Lo que ha querido hacer Mondino es un homenaje al wésterns espagueti de la década de los 60 y a su estética y valores. Con la guitarra de blues de Ry Cooder de fondo, la película muestra a un vaquero observando el paisaje salvaje y solitario junto a un puma. Este es un animal emblemático del continente americano.

El rodaje se realizó con un felino real, por lo que la producción debió acotar un «acotar un enorme perímetro del parque natural y rodear a los cámaras con una valla para poder finalmente filmar al puma en libertad«, explicaron desde Dior. La casa francesa ha llevado más allá su compromiso y ha acordado con WWF -asociación con la que ya colabora para preservar el lince en Francia y el jaguar en México- la protección de este animal en Chile.

La rambla de Barrachina, en Teruel, se hacen famosas en el mundo gracias al rodaje de la campaña de Dior Sauvage Turismo de Aragón (paisajes)-Dior

Visitar la rambla de Barrachina

La rambla de Barrachina está ubicada a 5 kilómetros de Teruel y a 40 kilómetros de Albarracín. Es un parque natural en el que se practica senderismo a cielo descubierto y sin fuentes de agua o comida, por lo que hay que ir preparado para la travesía.

Con suelo arenoso y pedregoso, y días de mucho viento, una opción es caminar desde el parking de Villaespesa seis kilómetros de ida en ascenso hasta llegar al punto más alto, la Muela de Teruel, desde donde se tiene una buena panorámica.

Rambla de Barrachina turismo de Aragón

Toda Aragón ofrece paisajes naturales de postal, en los que estar en contacto con la flora y la fauna y disfrutar de una desconexión total y de turismo activo o deportes al aire libre.

