El curioso pueblo malagueño repleto de flamencos cuyas aguas fueron, tiempo atrás, curativas

En la mitad occidental de la comarca de Antequera, al norte de la provincia de Málaga y limitando con Sevilla, se esconde un pueblo que destaca por sus tradiciones, su historia y su naturaleza, un destino que se sumó a la lista de Pueblos Mágicos de España en 2024 y que es conocido por su vínculo con los flamencos, cuyos tonos rosados se reflejan en las aguas de su famosa laguna; por la fuente que le da nombre y por una de sus fiestas, declarada de Interés Turístico Nacional, la carrera de cintas a caballo, una celebración centenaria que tiene lugar cada año el 8 de septiembre.

Edificio del ayuntamiento de Fuente de Piedra con una escultura de flamenco pueblos mágicos de españa

Entre flamencos y monumentos

La historia de la localidad de Fuente de Piedra se remonta a la época romana. En este territorio se encontraba un manantial de aguas medicinales que dio origen y nombre al pueblo, el cual fue especialmente apreciado por los romanos que lo bautizaron como Fons Divinus (fuente divina) por su efectividad para tratar la litiasis renal. En las crónicas del emperador Trajano se cuenta cómo este hacia llevar el agua de dicha fuente hasta Italia para tratar su mal de la piedra. Durante esa época, también, se explotaban las salinas de la Laguna y se dice que cazaban flamencos con fines culinarios, pues su lengua era considerada un manjar exótico.

La conquista de Rodrigo Ponce de León en 1462 tuvo como consecuencia el abandono del lugar por 85 años, pero las propiedades de sus aguas dieron vida de nuevo a este pueblo cuyo núcleo urbano creció en torno al manantial con casas a dos alturas con puertas adinteladas, balcones de hierro forjado y patios llenos de flores.

La fuente de piedra y algunos de los flamencos que se reparten por las calles de Fuente de Piedra Ayuntamiento Fuente de Piedra (Facebook) y Pueblos Mágicos de España

En una visita no pueden faltar algunos de sus imprescindibles como son la fuente, una recreación de la que hubo en la antigüedad que, ubicada en la plaza de la Constitución, es su símbolo más destacado –aunque sus aguas ya no poseen sus propiedades originales–; la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes, de estilo mudéjar con toques góticos, planta basilical con tres naves separadas por arcadas y un techo de madera que acoge en su interior a la patrona del pueblo; y la residencia veraniega de los Condes del Castiello del Tajo, el monumento civil más antiguo de la localidad de estilo neoclásico. Además, en un paseo por sus calles blancas uno podrá encontrarse con decenas de esculturas de flamencos realizadas por artistas de la zona, una instalación artística con la que se homenajea no solo al ave que habita en la laguna, sino también al carácter flamenco de la cultura andaluza.

Un paisaje natural envidiable

El otro gran atractivo de este destino es La Laguna que, declarada Reserva Natural, tiene una extensión de 1.354 hectáreas, es una de las principales lagunas salinas de España y alberga la mayor colonia de flamencos de la Península Ibérica y la segunda más grande de Europa. Actualmente es todo un referente del ecoturismo y punto de encuentro entre ornitólogos, naturalistas y viajeros.

Imagen de la Laguna de Fuente de Piedra pueblos mágicos de España

Entre los proyectos turísticos de Fuente de Piedra está la Ruta de los flamencos, una experiencia inmersiva diseñada para educar y emocionar que incluye puntos de observación estratégicos, paneles interpretativos, paradas temáticas y miradores con vistas privilegiadas de la laguna. A lo largo del itinerario los visitantes pueden aprender sobre los ciclos migratorios, la evolución de la laguna, la biodiversidad del humedal y la vida y costumbre de esta ave.

Para descubrir y admirar este paraje existen diferentes miradores totalmente integrados y repartidos por todo el terreno desde los que se puede contemplar su riqueza paisajística y biodiversidad, así como disfrutar de la observación de aves. Algunos de ellos son el del Cerro del Palo, situado en una elevación natural; el del Laguneto, de fácil acceso desde el núcleo urbano; o el de las Latas, que ofrece una perspectiva cercana de la laguna. En el Centro de Visitantes José Antonio Valverde se puede también apuntarse a rutas guiadas, talleres infantiles, encuentros ornitológicos y talleres de observación astronómica desde la laguna.