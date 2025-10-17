Suscribete a
VIAJAR

No es desde Torre Sevilla: este es el mirador con las vistas más bonitas y está a 10 minutos del centro

El Cerro de Santa Brígida, en Camas, es uno de los miradores más espectaculares de la provincia

Mirador del Cerro de Santa Brígida (Camas)
Mirador del Cerro de Santa Brígida (Camas)
A.T

A.T

Sevilla

Si buscas las mejores vistas de Sevilla, probablemente pienses en la Torre Sevilla, en la Giralda o en las Setas como los puntos más altos. Pero a solo 10 minutos de la ciudad hay un lugar que muchos pasan por alto y que ofrece ... una panorámica impresionante de la capital andaluza: el Cerro de Santa Brígida, en Camas.

