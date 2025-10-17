No es desde Torre Sevilla: este es el mirador con las vistas más bonitas y está a 10 minutos del centro

Si buscas las mejores vistas de Sevilla, probablemente pienses en la Torre Sevilla, en la Giralda o en las Setas como los puntos más altos. Pero a solo 10 minutos de la ciudad hay un lugar que muchos pasan por alto y que ofrece ... una panorámica impresionante de la capital andaluza: el Cerro de Santa Brígida, en Camas.

Con apenas 110 metros de altura, el Cerro de Santa Brígida es suficiente para ver casi toda Sevilla desde arriba. Desde allí se distinguen claramente los edificios más emblemáticos: la Catedral, la Giralda, las Setas, la Plaza de España y, por supuesto, la Torre Sevilla. En un día despejado, incluso puedes seguir con la vista la vega del Guadalquivir y, al fondo, la Sierra de Cádiz.

Lo mejor es que subir hasta la cima es fácil. Hay varios caminos que llegan al mirador, y todos son accesibles para la mayoría de personas. No hace falta ser un experto senderista ya que el recorrido es agradable y, como muestran algunos vídeos en redes sociales, incluso hay bancos a lo largo del camino donde puedes descansar y disfrutar del paisaje.

Por qué merece la pena subir

A diferencia de otros miradores más concurridos, el Cerro de Santa Brígida ofrece tranquilidad y un entorno natural privilegiado. Subir el cerro es un paseo sencillo que permite alejarte de la ciudad y de su enorme volumen turístico. Y cuando llegas arriba, la recompensa es inmediata, ya que hay unas vistas increíbles, con la ciudad extendiéndose a tus pies y detalles que solo se pueden apreciar desde esta altura.

Además de las vistas, el lugar tiene un valor histórico y cultural. La zona está rodeada de yacimientos arqueológicos y restos de túmulos, recordando que este cerro ha sido importante desde hace siglos. Y el árbol solitario que corona la cima es también un lugar muy usado por quienes quieren hacer una foto diferente de Sevilla.

Consejos para tu visita Horario recomendado: amanecer o atardecer, cuando la luz resalta la ciudad y el río.

Acceso: una vez en Camas, se puede subir desde la urbanización Jardín Atalaya o desde la calle Julio César, que cuenta con aparcamiento.

Qué llevar: calzado cómodo, móvil o cámara de fotos y agua, especialmente si se va desde Sevilla.

Duración: el paseo completo hasta la cima y la vuelta puede hacerse en 1–2 horas desde el centro de Sevilla, aunque también se puede subir en coche.

Un mirador diferente

Sevilla tiene muchos miradores, pero pocos tienen unas tan vistas completas, tranquilidad y cercanía al centro. Subir al Cerro de Santa Brígida es una manera sencilla de ver la ciudad desde otro ángulo y, si quieres, tomar fotos únicas sin las multitudes de los lugares más turísticos.

En definitiva, si quieres disfrutar de las mejores vistas de Sevilla sin complicaciones y en un entorno agradable, el Cerro de Santa Brígida es una opción que no debes pasar por alto. Olvídate de la Torre Sevilla por un momento y sube a este mirador, que las vistas valen cada paso.