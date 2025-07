No es Málaga: los británicos cuentan por fin la ciudad que más les gusta de Andalucía con vuelos por 18 euros

La edición digital de The Sun, el influyente diario británico, ha sorprendido al señalar que la ciudad andaluza favorita de los británicos no es Málaga, Sevilla ni Granada, sino una joya poco conocida: Almería. En un artículo reciente titulado «SI YA! Spanish city named the happiest in the country – with sandy beaches, free tapas and just 29 days of rain a year», el medio británico ha elogiado a Almería como la ciudad más feliz de España y uno de los destinos más atractivos para los turistas del Reino Unido.

Según el informe 'Spain Happy Index Report', citado por The Sun, Almería ha sido reconocida por su clima cálido, su tranquilidad y su calidad de vida. La ciudad disfruta de una temperatura media anual de 17 grados, con máximas de 29 °C en verano, y apenas 29 días de lluvia al año. Es, de hecho, la única ciudad de Europa con clima desértico, gracias a su cercanía con el Desierto de Tabernas.

Pero lo que más ha cautivado a los británicos no es solo el clima: las tapas gratis con cada bebida, algo poco habitual en otras ciudades turísticas, el bajo nivel de masificación en comparación con otras zonas de la Costa del Sol, y el ambiente auténtico han convertido a Almería en un secreto que ahora empieza a descubrirse.

Entre sus principales atractivos turísticos destacan la Alcazaba de Almería, una imponente fortaleza árabe del siglo X; la Catedral de la Encarnación, que también funcionó como estructura defensiva frente a los ataques piratas; y el Museo Refugio de la Guerra Civil, un sistema subterráneo de túneles que protegía a más de 35.000 personas durante los bombardeos.

Además, el visitante podrá descubrir algunos de los lugares más icónicos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el mayor espacio protegido del litoral Mediterráneo. Desde Retamar en Almería capital hasta el municipio de Carboneras se suceden diferentes paisajes entremezclados con núcleos urbanos para conocer este entorno único.

Para los amantes del cine, otro plus. Muy cerca se encuentra el Desierto de Tabernas, donde se filmaron clásicos del wéstern como 'El bueno, el feo y el malo' o 'Por un puñado de dólares'. Más de 300 rodajes de películas y series convierten a este paraje natural como uno de los lugares más destacados para los amantes del cine. Prueba de ello, es la concesión del título 'Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea' por parte de la European Film Academy.

Jardines de la Alcazaba de Almería ABC

Y si todo esto no fuera suficiente, lo mejor es que llegar a Almería es barato y sencillo. Según The Sun, hay vuelos desde Londres Luton a Málaga por tan solo 18 euros, y desde allí solo hay dos horas por carretera hasta Almería.

Mientras ciudades como Málaga o Granada siguen siendo destinos turísticos masivos, Almería ofrece una alternativa auténtica, soleada y económica. No es de extrañar que los británicos la estén nombrando como su nueva favorita en Andalucía.

