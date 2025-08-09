Glamping en Andalucía: tiendas de campaña con aire acondicionado, camas y desayuno

Dormir bajo las estrellas sin renunciar al confort de una buena cama, el aire acondicionado y hasta el desayuno listo por la mañana es posible. Esa es, en esencia, la propuesta del glamping, una forma de viajar que se ha hecho cada vez más popular entre quienes buscan una escapada diferente, cómoda y sin complicaciones.

En Andalucía, este tipo de alojamiento ha encontrado un escenario perfecto. Gracias a su clima, sus paisajes y la apuesta de cada vez más empresas por el turismo sostenible, han surgido múltiples opciones de glamping repartidas por toda la comunidad. Desde tiendas de campaña ya montadas en plena costa, hasta cabañas en mitad del bosque o burbujas con jacuzzi y vistas al cielo, hay propuestas para todos los gustos.

A continuación, te presentamos 8 glampings en Andalucía donde puedes vivir esta experiencia, con aire acondicionado, camas reales y servicios pensados para desconectar sin complicaciones.

1 Tienda Bell XL de Kampaoh Kampaoh Kampaoh Kampaoh es una de las empresas pioneras en España que desde 2016 instala tiendas de campaña completamente equipadas en campings de toda Andalucía. La idea es que llegues y te olvides de montar nada, ya que las tiendas vienen con camas de colchones viscoelásticos, ropa de cama, toallas, iluminación, mini nevera, menaje básico e incluso mosquiteras. Algunas cuentan con baño privado o calefacción para el invierno. Están presentes en más de 20 campings repartidos por las ocho provincias andaluzas, desde la costa de Almería (Cabo de Gata) hasta la sierra de Sevilla o las playas de Cádiz. Es ideal si quieres una experiencia cómoda dentro de un camping tradicional con todos sus servicios. Además, Kampaoh tiene un fuerte compromiso medioambiental, usando materiales sostenibles y promoviendo un turismo responsable.

2 Taiga Conil Taiga TAIGA Campings & Resorts TAIGA, una marca lanzada en 2024, apuesta por transformar el camping tradicional en resorts con alojamientos variados como tiendas glamping, bungalows y tiny homes. En Andalucía, gestionan varios complejos en Cádiz y Almería, con alojamientos que cuentan con baño privado, cocina completa, terraza amueblada y colchones de alta calidad. Además, ofrecen experiencias únicas como yoga al amanecer, observación de estrellas, deportes acuáticos o talleres locales, con infraestructuras completas que incluyen piscinas, restaurantes y zonas pet-friendly para quienes viajan con mascotas.

3 Wecamp Cabo de Gata Wecamp Wecamp Wecamp ofrece alojamientos modernos y variados, desde tiendas glamping y domos hasta casas diminutas y bungalows. En destinos como Cabo de Gata y la Costa de la Luz, sus alojamientos incluyen aire acondicionado, wifi, cocina equipada y baños privados. Además, Wecamp trabaja con materiales ecológicos y fomenta prácticas sostenibles, y en algunos lugares también organizan actividades como clases de yoga y espacios de coworking para quienes deseen combinar naturaleza y trabajo.

4 Tienda burbuja del glamping Glamping Bubbles Los Almendros Glamping Bubbles Los Almendros (Málaga) En Málaga, Glamping Bubbles Los Almendros se ha hecho famoso por sus exclusivas «burbujas» transparentes que permiten dormir bajo el cielo estrellado sin perder la comodidad de un alojamiento de lujo. Estas burbujas cuentan con aire acondicionado, jacuzzi privado, iluminación ambiental y desayuno continental incluido, lo que las convierte en una opción ideal para parejas que buscan una experiencia íntima y diferente. El entorno natural donde se ubican es tranquilo y permite disfrutar de las noches andaluzas en plena naturaleza, con total privacidad. Es un glamping pensado para quienes valoran el diseño, el confort y la conexión directa con el paisaje, perfecto para una escapada romántica o un fin de semana especial.

5 Tienda-bungalow del glamping Costa del Sol Glamping Village Costa del Sol Glamping Village (Fuengirola) En plena Costa del Sol, cerca de Fuengirola, el Costa del Sol Glamping Village combina la proximidad a la playa con alojamientos bien equipados y un ambiente familiar. Aquí encontrarás tiendas glamping y bungalows con aire acondicionado, wifi y baños privados, además de instalaciones comunes como piscina, restaurante y zonas deportivas. Este resort está pensado para quienes quieren combinar días de playa con actividades al aire libre y comodidad. También organizan talleres para niños y actividades para adultos, lo que lo convierte en un lugar ideal para vacaciones en familia o con amigos.

6 Tipos de alojamiento en el glamping Fuente del Lobo Booking Fuente del Lobo (Sierra Nevada, Granada) Para los amantes de la montaña y la tranquilidad, Fuente del Lobo es un refugio en pleno Parque Natural de Sierra Nevada que ofrece cabañas y tiendas glamping con un toque rústico pero con todas las comodidades modernas. Cada alojamiento dispone de jacuzzi privado, calefacción, cocina equipada y terraza con vistas impresionantes. La experiencia aquí es perfecta para desconectar del ruido y el estrés de la ciudad, rodeado de naturaleza y aire puro. Además, está muy cerca de Granada, lo que permite combinar la aventura y el contacto con la naturaleza con visitas culturales y gastronómicas en la ciudad. En invierno, es una base ideal para los aficionados al esquí y en verano para senderismo y ciclismo.

7 Dunas Luxury Beach Resort Booking Dunas Luxury Beach Resort (Tarifa, Cádiz) En Tarifa, cuna del windsurf y kitesurf, Dunas Luxury Beach Resort ofrece una experiencia glamping de alto nivel frente al mar. Sus tiendas tipo safari y cabañas boutique están decoradas con inspiración andaluza, africana e indonesia, creando un ambiente exclusivo y muy acogedor. Cada alojamiento dispone de aire acondicionado, baños privados, cocina equipada y terrazas con vistas al Atlántico. Además, el resort cuenta con servicios de spa, restaurante gourmet y actividades relacionadas con el mar, como clases de surf o rutas en paddle surf.

8 Glamping La Vera veraguaocio.com Glamping La Vera (Córdoba) Por último, en plena campiña cordobesa, Glamping La Vera es una pequeña joya para quienes buscan un alojamiento tranquilo en medio de olivos y campos abiertos. Ofrece tiendas y bungalows con aire acondicionado, baño privado y desayuno con productos locales, todo en un entorno natural que invita a la desconexión. El ambiente es muy familiar y relajado, ideal para quienes desean disfrutar del silencio y la tranquilidad, pero sin renunciar a la comodidad. Además, está cerca de pueblos con encanto y espacios naturales donde hacer rutas a pie o en bicicleta, permitiendo así combinar relax con actividades al aire libre y turismo rural.