Vendida por 65.000 euros una moto que perteneció a Michael Schumacher

La casa de subastas Sotheby's ha pasado bajo el mazo una reliquia del motor que no solo destaca por su configuración, sino también por quién era su propietario. El vehículo en cuestión es una moto, una Honda CBR1000RR, que el piloto Michael ... Schumacher utilizaba los fines de semana hasta que tuvo el grave accidente de esquí en diciembre de 2013. Esta joya que es, además, todo un objeto de coleccionista se ha vendido por 64.800 euros superando con creces todas las expectativas iniciales que situaban el precio de venta entre 25.000 y 35.000 euros.

Este modelo de carretera, que pesa 172,5 kilos y está basado en el diseño de 2010 de la CBR 1000 RR, fue transformado por el preparador alemán especializado en competición Holzhauer Racing Performance para que el heptacampeón de F1 pudiese usarla en la pista durante los días de pruebas. Así, se incorporaron componentes especiales como una caja de aire, un radiador de aceite, manillares, cambio rápido de marchas sin emplear el embrague y un sistema de escape Akrapovic de titanio, entre otras cosas.

La carrocería pintada en rojo intenso, color que defendió durante años Schumacher, cuenta con el dorsal 77 y detalles en blanco. Entre sus características están también una unidad de control electrónico que gestiona una serie de funciones avanzadas como el control de tracción, dispositivo para evitar los caballitos y el control de derrape y un motor que entrega una potencia de 200 CV.

El odómetro marcaba en el momento de la venta 3.752 kilómetros y puesto que no se ha usado durante un largo periodo de tiempo necesita mantenimiento y una inspección previa antes de ser utilizada en un circuito. Además, se ha entregado con un par de guantes y un casco firmados por Schumacher.

Esta motocicleta se ha vendido bajo el 'The Champions – Schumacher and F1 Legends', un evento que contaba con una notable colección de recuerdos de carreras de las figuras más importantes del automovilismo.

En total, unas 300 piezas entre las que destacaban también un mono de Fórmula 1 OMP de la Scudería Ferrari de 1997 firmado por el piloto alemán que lució en la victoria del Gran Premio de Mónaco y que ha llegado a los 39.600 euros, un reloj automático Gianni Agnelli Fórmula Ferrari de Cartier de 1988 que se ha vendido por 23.400 euros y un cronógrafo automático Girard-Perregaux personal de Jean Todt de 1993 que alcanzó los 42.000 euros.