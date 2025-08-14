Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

Vendida por 65.000 euros una moto que perteneció a Michael Schumacher

La Honda CBR1000RR, que fue transformada por Holzhauer Racing Performance para el piloto, dobló la cifra de venta estimada en el evento 'The Champions-Schumacher and F1 Legends'

Skoda rescata una moto clásica y la convierte en un objeto de deseo futurista

Así es la moto de Michael Schumacher que ha subastado la compañía Sotheby's
Así es la moto de Michael Schumacher que ha subastado la compañía Sotheby's rm sotheby's
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La casa de subastas Sotheby's ha pasado bajo el mazo una reliquia del motor que no solo destaca por su configuración, sino también por quién era su propietario. El vehículo en cuestión es una moto, una Honda CBR1000RR, que el piloto Michael ... Schumacher utilizaba los fines de semana hasta que tuvo el grave accidente de esquí en diciembre de 2013. Esta joya que es, además, todo un objeto de coleccionista se ha vendido por 64.800 euros superando con creces todas las expectativas iniciales que situaban el precio de venta entre 25.000 y 35.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app