El calendario de adviento más caro del mundo

Audrey Hepburn fantaseaba ante el escaparate de estad joyería enfundada en un vestido de Givenchy y armada con una joya de Tiffany's con un diamante amarillo único en "Desayuno con diamantes". Los fotogramas inmortalizaron al establecimiento en la historia del cine. Se convirtió en un icono. El objeto más deseado de su colección para Navidad de 2019 es su calendario de adviento de artículos de lujo, es el más caro del mundo.

Los compartimentos almacenan 24 piezas de plata, oro y diamantes. Se trata de una edición "superlimitada" de 4 unidades.

Una de las joyas incluidas - ©Tiffany & CO

Es una estructura vertical de más de un metro de altura con 24 compartimentos y en cada uno hay una pieza sorpresa, entre ellos una taza de plata y varios artículos de joyería de la colección T. El calendario es una réplica en miniatura de tienda de Tiffany & CO en la Quinta Avenida de Nueva York y cuesta de 112.000 dólares (124.713 euros).

La tienda histórica abrirá durante la temporada de Navidad hasta el 12 de enero de 2020, cuando se iniciarán las obras de renovación de la tienda. Mientras dure la reforma, la compañía abrirá una tienda temporal en el número 6 East de 57th Street.

La apuesta masculina de Tiffany's

La primera colección de joyas masculinas de la historia de la joyería - ©Tiffany & CO

Este año Tiffany & CO hizo historia y abrió su catálogo al público masculino: lanzó su primera colección de joyas para hombre a finales de agosto de 2019.

La variedad por la que apuesta la marca se adapta a todos los estilismos del hombre actual. La boutique diseñó joyas cuyo abanico de precios se mueve en una horquilla de entre 200 y 15.000 euros. Las piezas se crearon en materiales como el titanio, la plata, el oro y gran variedad de piedras preciosas.

Tradicionalmente el escaparate de Tiffany's exhibía gemelos, clips de dinero y anillos, las joyas masculinas tradicionales. En su nueva colección sus creaciones son mucho más versátiles: pulseras, brazaletes, collares, relojes, un juego de ajedrez de plata esterlina y oro de 18 quilates hecho a mano único en su clase. Según la compañía, el precio de esta última pieza está "disponible a pedido".

La compañía concibió sus nuevas joyas para el hombre "actual", al que identifican como "audaz y confiado, casual pero refinado, un árbitro de estilo con un ojo exigente para la calidad".

"Los hombres de todo el mundo usan joyas y más accesorios como parte de un guardarropa", dijo a The Associated Press el director artístico jefe de Tiffany & Co, Reed Krakoff . "Se ve en las pasarelas y en las redes sociales".

La colección está disponible en 300 de sus tiendas físicas en todo el mundo y en cualquiera de sus sedes se pueden encargar las piezas.

El primer perfume para hombres de su historia

Tiffany & Love Him es el primer perfume para hombre de la marca - Tiffany & CO

La apuesta de la marca consolida su compromiso con el mercado masculino poco después, en noviembre, saca al mercado la primera fragancia para hombres de su historia. Un aroma afrutado y carismático preparado para hacer las delicias de los caballeros en la Navidad de 2019.

El perfume se comercializa y distribuye en España y llega al cliente en un estuche cilíndrico del color azul patentado por la compañía. Tiffany & Love for Him se complementa con Tiffany & Love for Her en un homenaje de la boutique al amor y el compromiso. "Las dos fragancias son un tributo a la conexión emocional", reza el comunicado de la compañía.

Cada fragancia tiene su propia estructura, pero comparten un ingrediente común, la secuoya azul. Tiffany & Lovefor Him es una fragancia aromática cítrica con una base de madera creada por los perfumistas Sophie Labbé y Nicolas Beaulieu.

Tiffany & Love for Here tiene un aroma floral amaderado moderno creado por los perfumistas Honorine Blanc y Marie Salamagne de Firmenich. Los frascos de vidrio están teñidos cada una con un tono diferente que recuerda al "Tiffany Blue" y están adornadas con un brillante.

La boutique cinematográfica inicia una carrera apasionada para conquistar al varón. Ese hombre al que en su día sedujo a través de los sofisticados gestos de Holly Golightly mirando su escaparate.