Tiffany & CO lanza su primera colección de joyas para hombre

Tiffany & CO, la cinematográfica joyería norteamericana que Audrey Hepburn convirtió en un icono en la película "Desayuno con Diamantes" lanza en 2019 su primera colección de joyas para hombres para diversificar su mercado.

La pieza más barata del catálogo cuesta 200 dólares (180 euros), la más cara 15.000 (13.500 euros). Los materiales empleados en el diseño de las creaciones son diversos: titanio, plata, oro y gran variedad de piedras preciosas.

Tradicionalmente el catálogo de Tiffany's incluía gemelos, clips de dinero y anillos; las joyas masculinas más tradicionales. La compañía en su nueva colección se adapta a la demanda de estilo del caballero actual.

El hombre contemporáneo se adorna

Muestras de la nueva colección - Tiffany & CO

"Tiffany Men's fue creado con el espíritu del hombre moderno: audaz y confiado, casual pero refinado, un árbitro de estilo con un ojo exigente para la calidad", reza el comunicado de la compañía.

La nueva colección incluirá pulseras, brazaletes, collares y relojes, así como un juego de ajedrez de plata esterlina y oro de 18 quilates hecho a mano único en su clase. Según la compañía, el precio del conjunto está "disponible a pedido".

Brújulas, bates de béisbol y llaves c0mo accesorio - Tiffany & CO

"Los hombres de todo el mundo usan joyas y más accesorios como parte de un guardarropa", dijo a The Associated Press el director artístico jefe de Tiffany & Co, Reed Krakoff . "Se ve en las pasarelas y en las redes sociales".

La colección está disponible en 300 de sus tiendas físicas en todo el mundo, en cualquier caso, en cualquiera de sus sedes se pueden encargar las piezas.

El repunte de la joyería para hombres comenzó a producirse a la par que crecían las grandes fortunas del este. Los magnates rusos, los oligarcas árabes y los multimillonarios chinos son más versátiles estilísticamente y muy favorables a la cultura del adorno.

El crecimiento de Tiffany&CO no se limitará solamente a este sector, su próxima aventura empresarial será crear mobiliario de lujo.