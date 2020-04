Once cócteles de lujo para amenizarte la cuarentena

Aunque a muchos les resulte duro, la cuarentena no tiene que ser sinónimo de aburrimiento y monotonía. Es más, las horas extra en el hogar pueden ser bastante provechosas si se miran con otros ojos. Netflix o un buen libro pueden resultar muy apetecibles cuando se termina la jornada laboral, pero cuando llega el fin de semana por mucho que estemos en casa hay que pensar en planes alternativos y originales con los que romper la rutina (y ya de paso, concedernos un pequeño capricho).

No hay duda de que las artes culinarias se han convertido en uno de los hobbies más recurrentes estos días, pero si lo tuyo no es la cocina hay vida más allá de los fogones, concretamente en tu bodega. Y es que no hay plan más apetecible que una tarde aprendiendo a preparar sabrosos cócteles de los restaurantes más punteros del país. Solo necesitarás unas copas elegantes y muchas ganas de experimentar con tu paladar. ¿Listo?

Alternativas para los más glamurosos

Desde Tatel, uno de los restaurantes de vanguardia de referencia en la capital nos han enseñado a elaborar varios cócteles cuyo ingrediente estrella se encuentra en Allaire, la firma de bebidas de lujo que reúne tres alcoholes (vodka, ron y tequila) bajo la misma marca y que está triunfando en los locales más prestigiosos de NYC, Miami, Los Angeles y Marbella. Álvaro Castillejo Preysler, su Brand Ambassador, nos explica que la clave de sus sabores únicos reside en el empleo de materias primas cultivadas en exclusiva, como el grano Weilkopolskie (Polonia), el agave azul de los Altos de Jalisco (Mexico) o la caña de azúcar de Barbados para el ron añejo.

- Matilda: se trata de un falso Gin Tonic versión japonesa elaborado con el Allaire Vodka Six Times Destilled, sirope de sisho verde yuzu y tónica. Una combinación fresca con pinceladas cítricas ideal para degustar con un ligero aperitivo.

- 10.000$: concebido para los amantes del dulce en todas sus formas. Para elaborarlo se emplea Allaire Ron Crystal Reserve, piña asada en el horno, una pizca de trufa y azúcar de vainilla acompañado con una brocheta de piña cocinada 24 horas en azúcar de vainilla.

- Elegance Martini: necesitarás 100ml de vodka Allaire, un chorrito de Allaire Tequila Crystal, frambuesas, fruta de la pasión y sirope natural de fruta de la pasión al gusto. Se agita bien todo… ¡Y listo!

Si prefieres la ginebra…

- Salty Dog: desde Hendrix nos desvelan la receta de esta bebida enérgica, ligera y con un acabado ligeramente salado que sin duda te sorprenderá. Necesitarás 50 ml de Hendrick's Gin, 100 ml de pomelo, 15 ml de sirope de azúcar y un chorrito de soda. Para prepararlo en primer lugar decora los bordes del vaso en el que lo vas a servir con sal, a continuación combina todos los ingredientes en un vaso alto con cubitos de hielo, remueve ligeramente y remátalo con una cuña fina de pomelo.

Por su parte la casa Larios recomienda tres alternativas fáciles y muy suaves.

- Keep Calm: necesitarás 5cl de Larios 12, 1 cl de licor de flor de sauco, el zumo de media naranja, 3 hojas de albahaca, 1 cl de almíbar de violeta y tónica. Para crearlo enfría previamente una copa de balón con mucho hielo y almíbar de violeta. Sirve Larios 12 junto con el resto de ingredientes con tres hojas de albahaca palmeadas. Añade la tónica suavemente y remueve despacio. Decora con la punta de una ramita de albahaca y un twist de naranja.

- Green Rooftop: te harán falta 5cl de Larios 12, 1cl de Licor de manzana verde, 1/3 de manzana verde, una lámina de jengibre, Dash Bitter de flor de azahar y tónica. A continuación, desmenuza la manzana verde y la lámina de jengibre, añade Larios 12 y el resto de ingredientes, menos la tónica, en una copa de balón con mucho hielo y previamente fría. Completa suavemente con la tónica y remueve despacio. Decorar con uno bastoncitos de jengibre y una flor de pensamiento.

- Esmeralda: para su elaboración serán necesarios 5cl de Larios 12, 2 cl Licor de Blue Curaçao, el zumo de 2 mandarinas junto con el de medio limón, 1 cl de almíbar de pomelo, 2 Mandarinas en zumo y polvo de plata. Cuando tengas todo listo en una coctelera añade Larios 12 y los demás ingredientes, agita con energía y sirve en una copa de Martini previamente fría. Por último, decora con un twist de limón y una rueda de mandarina deshidratada.

¿Amante del whisky?

El experto en coctelería Antonio Aranda, Brand Ambassador de Dyc, nos propone dos recetas con mucho carácter.

- Horse’s Neck: “Este cóctel que se creó en la época de la pre ley seca en EEUU en 1910 donde en las carreras de caballos estaba todo el glamour del mítico “way of life” de EEUU y se juntaban socialmente en el ambiente más elitista. Los barman por entonces servíamos un cóctel que realizábamos con 5cl de Whisky, 20 cl de Ginger ale, unas gotas de angostura y un gran twist de limón”, nos cuenta.

Necesitarás Whisky Dyc 8, Ginger Ale, piel de naranja y angostura de naranja. Para realizarlo enfría un vaso tipo high ball con mucho hielo en cubo con el fin de obtener la menor disolución posible de nuestro cocktail y sirve 5 cl de Dyc8. Completa suavemente con un refresco ginger ale (refresco de jengibre) y remata con unas gotas de angostura. A continuación retuerce una piel grande de limón sobre el vaso para aromatizarlo con los aceites esenciales que contiene y conseguir un efecto muy refrescante.

- Sour Dyc 15: “El whisky sour es otro cóctel con mucha historia, en esta ocasión desde 1870, y se dice que proveniente de marineros en Sudamérica y posteriormente se hizo muy popular en Estados Unidos”, explica Aranda. Para crearlo mezcla 3 cucharadas de azúcar (de postre) y el zumo de un limón junto con 5-6 cl de Whisky Dic. 15 single Malt. “Idealmente se agita en una coctelera con mucho hielo y se sirve en un vaso en The rock o en una copa Martini. Se puede decorar con un twist de limón o una cereza marrasquino”, añade.

Clásicos que no fallan

- Mimosa con Moët Brut Impérial: con motivo del 150 aniversario de Brut Impérial, el espumoso más emblemático de Moët & Chandon, la prestigiosa marca ha vestido sus botellas con una corbata que le añade un toque todavía más diferenciador. Para darle una nueva interpretación puedes preparar este cóctel, que desde la casa aconsejan consumir preferentemente a última hora del día. Para ello necesitarás la misma cantidad de champagne y zumo de naranja, hielo picado y unas hojas de menta para decorar. En primer lugar, agrega el champán y el zumo de naranja y remueve hasta que quede bien mezclado, sírvelo en una copa elegante, añade las hojas de menta y si lo deseas una rodaja de naranja para decorar.

- Aperol Spritz: si eres un enamorado de la cultura italiana ahora lo tienes más fácil que nunca para elaborar una de sus bebidas más características. Su sabor único y diferenciador es el resultado de la infusión de hierbas, especias y una cuidadosa selección de naranjas. Para realizarlo llena una copa con hielo, combina cava o vino espumoso seguido de Aperol a partes iguales, añade un golpe de soda y por último adorna con una rodaja de naranja.