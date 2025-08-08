Las prostitutas en guerra contra el PSOE: lanzan una 'ruta' por los prostíbulos del suegro de Sánchez

Stop Abolición, asociación que defiende el trabajo sexual libre, inició ayer en redes sociales una agresiva campaña contra el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impacta en la línea de flotación del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Esta asociación de trabajadoras sexuales recogió en un mapa de España virtual los puticlubs, sauna gay y saunas-prostíbulo heterosexuales que en su día fueron propiedad de los Gómez Serrano, familia política de Sánchez.

«Desde que se empezó a comentar el tema de los clubs de Sabiniano, se ha tratado de restar impacto a la hipocresía de Sánchez tratando de hacerlo ver como saunas gays en las que no había prostitución. Pero esto no es así. Había saunas gays donde sí se daba prostitución, pero también había clubs heterosexuales, y más de los que la gente piensa», explica Luna Wine, portavoz de Stop Abolición.

Noticia Relacionada Los «prostíbulos» de la familia de Begoña Gómez que atormentan al PSOE Carlos Mullor

Esta plataforma lucha contra las políticas abolicionistas, como la que dice estar elaborando la ministra de Igualdad, al considerarlas una «criminalización» de la prostitución no coercitiva. E insiste Wine en que sí había prostitución de mujeres en esos clubs: «Queremos señalar la hipocresía de la persecución al trabajo sexual y mostrar la realidad de los locales de Sabiniano: muchos eran clubs hetero, incluso de carretera». Con sarcasmo, Stop Abolición ha bautizado su mapa como «Ruta abolicionista del PSOE».

En él, ubican 10 locales -seis en Madrid y el resto por otras partes del territorio nacional- con los que buscan demostrar la «hipocresía de Sánchez», cuyo Gobierno elabora una ley abolicionista de la prostitución y para la persecución penal de los dueños de estos espacios -tercería locativa-, mientras su suegro Sabiniano, dicen, se lucró durante años de este negocio.

Si no tienes plan para este verano 🌞, prueba la "ruta abolicionista PSOE🌹", un paseo por los clubs de la familia Gomez Serrano. Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido. https://t.co/76ifdEGsPB pic.twitter.com/KDPYe1IQ3v — StopAbolición. Libertad, voz, respeto. (@stopabolicion) August 7, 2025

De hecho, terminó dejándolo para no dañar la carrera política de su yerno, como publicó ABC. Este diario ya informó en 2021 y 2022 de estas saunas-prostíbulo, sin embargo, el asunto tomó relevancia otra vez a principio de julio cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo al presidente en el Pleno del Congreso que «es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución».

La portavoz de Stop Abolición critica que la ministra Redondo volviera a anunciar su agenda abolicionista cuando trascendieron los audios del exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García sobre a qué dos mujeres elegir para sendas citas. «Esta nueva tentativa tal vez tenga un tinte oportunista, o busque un lavado de cara, pero, por desgracia, no es la primera vez que se busca rédito político a costa de los trabajadores sexuales. No se puede jugar políticamente con los derechos de todo un grupo social». Y carga nuevamente contra el PSOE e Igualdad: «Estos casos demuestran que tratan de acabar con la prostitución en todo un país, cuando ni siquiera son capaces de acabar con su consumo en su propio partido».

«Tratan de acabar con la prostitución en todo un país, cuando ni siquiera son capaces de acabar con su consumo en su propio partido»

Desde Stop Abolición también lamentan que Redondo no escuche sus voces ni a otras asociaciones con los mismos intereses: «Decide mantenerse alejada de las visiones de aquellas personas que sufrirán las consecuencias de su ley si sale adelante. Esto es muy peligroso». Y la portavoz justifica que tienen un planteamiento «proderechos»: «Nuestro foco está situado sobre los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual: de reconocimiento de su actividad, con sus peculiaridades, más que centrar nuestro enfoque en regular la actividad sin tener en cuenta sus características».