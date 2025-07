Los «prostíbulos» de la familia de Begoña Gómez que atormentan al PSOE

El bronco pleno extraordinario del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados acerca de la corrupción en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez provocó que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, hablase de los negocios de 'saunas', que denomino como «prostíbulos», de la familia de Begoña Gómez, para atacar al presidente.

«¿De qué prostíbulos ha vivido usted?», preguntaba Feijóo a Sánchez en su intervención. Referenciando a estos negocios de 'saunas' que regentaba el padre de Begoña Gómez y de los que se habría beneficiado el presidente. El líder de la oposición añadió también que el líder de los socialistas «ha sido partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere usted ilegalizar su biografía».

La información acerca de los negocios del padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, fue revelada por el jefe de Investigación de este diario, Javier Chicote, en 2021 y 2022. En la primera entrega de esta información, se publicó que las «saunas sexuales» del suegro de Pedro Sánchez eran «otra intimidad más que atesoraba Villarejo». Según reza la noticia, el entonces comisario José Manuel Villarejo no solo grababa las conversaciones y reuniones que mantenía, «también tomaba notas, de todo y de todos». Como publicó ABC, están eran «sus agendas personales, una colección de dietarios en forma de libretas en blanco que siguen siempre el mismo patrón: una fecha subrayada en el margen superior y a continuación, un nombre o mote en mayúsculas, una línea y guiones con apuntes».

En una de estas anotaciones, Villarejo incluyó una reunión entre «dos policías, identificados como «BIG» y «GB», con el suegro de Pedro Sánchez Sabiniano Gómez Serrano». Explicaba, tras esto, que Sabiniano es «el hermano de Conrado y Enrique, dueños de varias saunas sexuales», «dos de homosexuales en S. (San) Bernardo y una hetero en la lateral de Princesa donde solía ir EB a enrollarse con la encargada». Según distintas fuentes en ese momento, el suegro de Sánchez se dedicaba a estas actividades, pero las habría dejado en manos de sus hermanos «tiempo antes» de esa cita.

Informar al Gobierno para «matar políticamente» a Sánchez

Casi un año después, en julio de 2022, ABC publicaría una segunda entrega acerca de la información de los negocios del padre de Begoña Gómez. Según se reveló, «José Manuel Villarejo informó al Gobierno de Mariano Rajoy de los negocios de prostitución del suegro de Pedro Sánchez para que lo pudieran «matar políticamente»». Esto sucedió «unas semanas después» de que Sánchez llegase por primera vez a la Secretaría General del PSOE en julio de 2014.

El asunto de los negocios de prostitución de la familia política de Pedro Sánchez y su relación con el caso Villarejo lo desvelamos en ABC en 2021 y 2022, incluida la grabación que años después filtro Moncloa para tratar de victimizar al presidente https://t.co/d4FfZyveKT — Javier Chicote Lerena 🗞️ (@ChicoteLerena) July 10, 2025

En este caso, no eran anotaciones en una libreta, fue una grabación de audio, algo habitual del excomisario. Según explica la información, «Villarejo se reunió con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad e intermediario entre el policía y el ministro, Jorge Fernández Díaz. El motivo era que el comisario quería contar a Martínez que se iba a jubilar, entre otras razones por desavenencias con el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino». Tras más de una hora de conversación, Villarejo «dispara» con algo que no le ha contado «a nadie» y que afecta al nuevo líder de la oposición: «El suegro de Pedro Sánchez son tres hermanos (…) llevan saunas de pilinguis, de tíos y tías (…) y una de tíos que estaba en la calle San Bernardo».

Villarejo conoce esta información, según publicaba ABC, porque el suegro y sus hermanos tenían estrechos amigos en la Policía, comisarios que, según el audio, «van a esas saunas a echar un quiqui por el gorro». «Es un negocio de puta madre, una pasta de la hostia (informaba Villarejo al número dos de Interior). Está todo a nombre del mayor, que es gay, es maricón, pero luego los otros dos por debajo, el suegro y el otro hermano, son los responsables, los que llevaban la gestión, y esa es la historia...». Martínez, sorprendido, intervino: «Y Sánchez lo sabe seguro, sabe perfectamente a qué se dedica el suegro...». «Sí, coño, ya me contarás...», respondió Villarejo.

«Esto lo mata», replicó Martínez: «Esto mataría a cualquiera políticamente, un tío que va con la bandera del rollo este feminista y no sé qué. ¿Feminista y lo tienes lleno de polacas chupando pollas en la sauna?». Villarejo coincidió con el análisis del secretario de Estado: «Mortal, Paco. Imagínate cuando me enteré... ¡se me puso el rabo de la hostia!».