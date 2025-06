El lavado de imagen del PSOE con su ley contra la prostitución: «Es postureo para apagar el escándalo de Ábalos»

Asociaciones de trabajadoras sexuales protestan porque Igualdad no atiende sus reivindicaciones: «Es una cortina de humo»

La asociación Stop Abolición y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales critican que el Ministerio de Igualdad haya anunciado un anteproyecto de ley para abolir la prostitución que, a su juicio, les criminaliza, así como lamentan que no se reúnan con ellos desde 2022. Pamela, trabajadora sexual y portavoz de Stop Abolición, asegura que «la cruzada del PSOE contra el trabajo sexual es un acto de despotismo porque nunca han recibido a los colectivos afectados». Enrique Quirón, publicista de este sector que llaman del sexo de pago, también señala que «está clarísimo que esto vuelve a ser una cortina de humo para desviar la atención de sus escándalos». Y añade: «Dudamos mucho que los socios de gobierno ni el PP le apoyen la ley ahora solo porque le interese al PSOE». Y desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, pidieron en un comunicado ser escuchadas y que les doten de «derechos y no de rescate», así como «una regulación laboral y no migajas asistencialistas». «El trabajo sexual es trabajo, y por tanto, somos trabajadoras. Pedimos a todos los partidos políticos que dejen de hacer seguidismo político al PSOE», dicen las prostitutas