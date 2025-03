Oncólogos advierten de las prácticas para rebajar costes: «Buscan el punto débil de la indicación para justificar no darla»

El caso Atrys ha sacudido el mundo de la oncología en España, y todos los actores se han visto obligados a posicionarse ante la denuncia planteada por importantes oncólogos de todo el territorio nacional. Es el tema más comentado en el sector, desde los ... propios sanitarios, a las asociaciones, fundaciones y sociedades científicas y, por supuesto, entre las asociaciones de pacientes.

Sin embargo no todos se atreven a decir en público lo que sí dicen en privado. Hay miedo, pero cada vez son más las voces que se suman a las declaraciones públicas del doctor Pedro Pérez Segura, secretario de la Fundación Eco, o de Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac). Este periódico ha contactado con oncólogos de la sanidad privada y de la pública, así como con catedráticos de universidad y personas con autoridad en el ámbito oncológico.

El doctor Antonio Llombart es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y miembro del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirón de la misma ciudad. Como experto en cáncer de mama, apunta que la estrategia de Atrys Bienzobas es «encontrar el punto débil de la indicación» para justificar no darla. «Intentan cogerlo todo con pinzas de alfiler y buscar hasta la mínima excusa», añade.

La consecuencia es, que «normalmente» estos pacientes acaban siendo derivados a la sanidad pública, porque tienen doble aseguramiento: «Eso sí que pasa, indiscutiblemente: yo tengo pacientes que se cambian porque les explico que va a ser más fácil tratarlos en la pública que en la privada; tristemente» .

«Muchas compañías de seguros no financian los fármacos orales, es inaceptable» Miguel Martín Oncólogo Hospital Gregorio Marañón

Miguel Martín, ha sido jefe de Oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Explica que es «inaceptable» que «muchas compañías privadas de seguros no financien los medicamentos orales para el cáncer». «Creo que esto es una trampa para los pacientes que pagan esas pólizas», apunta antes de reclamar «un acuerdo nacional sobre qué abonamos y qué no abonamos, porque si no nos vamos a encontrar con que va a ser imposible financiar todo». «Lo que sería muy recomendable es que lo que estuviera disponible en la sanidad pública estuviera también en la privada», concluye, porque es «indudable» que hay pacientes que acaban en la sanidad pública porque en la privada no reciben los tratamientos adecuados: «Yo recibo muchos cada año».

«El 90% de los enfermos oncológicos deberían ser atendidos en centros de referencia» Luis Paz-Ares Jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid

En el Hospital 12 de Octubre, como en otros centros sanitarios públicos, se ven «todos los días» pacientes con doble aseguramiento que acuden en busca de un tratamiento oncológico que no le financian. «Ocurre especialmente con los medicamentos orales oncológicos. Casi el cien por cien de esos pacientes no eran conscientes en el momento de contratar su póliza que no estaba incluido el tratamiento», cuenta Luis Paz-Ares, jefe de Oncología del hospital madrileño. Este especialista defiende que el 90% pacientes oncológicos sean atendidos en centros o redes de centros de referencia del cáncer con la participación de equipos multidisciplinares como pretende establecer la Unión Europea en 2030. «Es la garantía de que un equipo multidisciplinar pueda acompañar a un paciente en su recorrido a lo largo de toda la enfermedad, desde la prevención, el diagnóstico al tratamiento», defiende.

Este especialista reconoce que no conoce el detalle de cómo funciona la asesoría oncológica de Atrys, pero «no entiende por qué es necesaria su intermediación en tratamientos financiados y que se indican por equipos multidisciplinares en los hospitales».

«Puntualmente hay fármacos que no cubren las mutuas. Es algo que sabemos todos» Montserrat Muñoz Jefe de Oncología del Clínic de Barcelona

En el Hospital Clínic de Barcelona, un centro público-privado se asiste también al trasvase de pacientes oncológicos por problemas con las mutuas. «Es un clásico, aunque no es sistemático», sostiene Montserrat Muñoz, responsable del Servicio de Oncología del Hospital Clínic. «Compañeros de diferentes especialidades me confirman lo mismo, que puntualmente hay fármacos que no cubren las mutuas y los pacientes van a la pública». También ocurre a la inversa, es decir que pacientes que son tratados en la sanidad pública van hacia la privada en busca de terapias que no son financiadas por las arcas públicas.

Otras fuentes del sector hospitalario público consultadas por ABC, reconocen que este trasvase a la inversa puede ocurrir «pero la cifra es ínfima si la comparamos con la de los que recalan en el sistema público desde la privada», argumentan.

«Cualquier limitación en la prescripción va en contra de los principios hipodráticos fundamentales» Eduardo Díaz Rubio Presidente de la Real Academia de Medicina y oncólogo

El oncólogo y presidente de la Real Academia Nacional de Medicina apela al juramento hipocrático para defender la libre prescripción del oncólogo: «Cualquier limitación en la prescripción va en contra de los principios hipocráticos fundamentales y es un atropello a la praxis médica. Por todo ellos es preciso esclarecer prácticas de control del gasto que vayan más allá de la eficiencia, eficacia y seguridad clínica».

Díaz Rubio que es oncólogo y fue director del Plan del Cáncer del Sistema Nacional de Salud defiende el acceso a las terapias más innovadoras aprobadas por las agencias europea y española del medicamento. «Estamos viendo resultados nunca vistos en términos de curación y aumento de supervivencia», argumenta.

«Necesitamos una apuesta global por la investigación, no solo en fármacos sino en tecnología» Rafael López Oncólogo y presidente de Aseica

En la misma línea, Rafael López, presidente de Aseica , la asociación que agrupa a líderes en investigación oncológica del país, reclama una apuesta global por la innovación. «No solo fármacos, también en tecnología. Nos preocupa que ese acceso no sea equitativo en todo el territorio, tanto en hospitales públicos como privados». Sobre las denuncias de otros colegas del caso Atrys, a este especialista «no le sorprende». «He visto cómo otros colegas lo contaban en redes sociales y se ponía en duda tratamientos que en realidad son de sentido común». Las alternativas terapéuticas que se ofrecían a cambio «no son la mitad de eficacia que las que tenemos en la actualidad». Por ello, Aseica también se sumará a la investigación iniciada por los oncológos clínicos a lestas barreras.

Por último, un catedrático de Medicina de una universidad importante que prefiere permanecer en el anonimato se dirige a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien tras saltar el escándalo se ha limitado a defender la sanidad pública y a decir que «la salud no se negocia». «Le falta explicar dos cositas: la ligereza con la que se prescriben algunas cosas en la pública; y qué pasará con la pública si se incorporan a ella todos los pacientes de la privada, Muface incluido». Es más, reclama a la titular de Sanidad que explique también «por qué en Europa se pueden prescribir algunos monoclonales ambiespecíficos de alto coste y en España no». «¿Será que habrá que reconocer que no tenemos dinero porque lo empleamos en cuchipandas oficiales de todo tipo?», se pregunta retóricamente.