Cien días de León XIV: tras la huella de Francisco sin perder la tradición

El Papa tiene todavía que tomar decisiones que marcarán su pontificado, como sus primeros viajes

En estos tres meses ha mostrado su cuidado por los símbolos, con celebraciones solemnes y citas a san Agustín

El Papa desafía a miles de jóvenes a ser «testigos de la justicia y la paz»

León XIV, durante la audiencia general del pasado miércoles
León XIV, durante la audiencia general del pasado miércoles

Carmen Álvarez Cuadrado

Ciudad del Vaticano

Fue una de las apuestas de Francisco para el Vaticano. A Robert Prevost, el pontífice argentino le proporcionó una carrera meteórica: lo trasladó en 2023 a Roma para dirigir uno de los dicasterios más importantes, el que elige a los obispos de todo el ... planeta, y no había pasado ni un año cuando lo elevó a cardenal. Quizá era su candidato para sucederlo: un hombre que combinaba la experiencia pastoral como misionero con la capacidad de gestionar un gran 'ministerio'. Los desafíos no eran fáciles: continuar con las reformas emprendidas, lidiar con un contexto geopolítico marcado por los conflictos y conseguir reconciliar a los diferentes sectores de la Iglesia. En el cónclave, la gran mayoría de los 133 electores depositó su confianza el 8 de mayo en un estadounidense -con nacionalidad peruana- y agustino. Con el nombre de León XIV, se presentó ante 1.400 millones de católicos con dos mensajes: «Una paz desarmada y desarmante» y la «unidad en Cristo». De ese momento, ya han pasado 100 días.

