Igualdad alerta del auge del término 'charo' como insulto a las mujeres y herramienta de la «misoginia digital»

Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo Efe

Europa Press

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha alertado este jueves del auge del uso del término 'charo' como insulto a las mujeres en las redes sociales hasta convertirse en una herramienta de la «misoginia digital».

Así se ... desprende del informe 'Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término 'charo' en la cultura del odio', elaborado por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres y publicado este jueves.

