Suscribete a
ABC Premium

Un Papa desactivador de minas

La naturaleza de la Iglesia no es conflicto, sino comunión

Los 'influencers' de Dios (7/9/2925)

Cambios en el banquillo episcopal (31/8/2025)

Tendremos Nuncio… pese al Gobierno (25/8/2025)

El Papa León XIV, en una imagen reciente
El Papa León XIV, en una imagen reciente EFE
José Francisco Serrano Oceja

José Francisco Serrano Oceja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Papa León XIV sigue siendo una incógnita en no pocos aspectos. Algunos, por cierto, se despejarán esta semana. Hace unos días el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, llenó el teatro de la jesuita Universidad de Fairfield para una 'Noche con el ... cardenal Timoteo Dolan: Reflexiones sobre el Cónclave y el nuevo Papa estadounidense: León XIV'. Ya saben, eso que saben hacer bien y con gracia los cardenales norteamericanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app