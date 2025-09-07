Los 'influencers' de Dios

Una de las noticias que más impacto ha causado esta semana, y no sólo en las redes, ha sido el anuncio de uno de los más seguidos «influencer» en Instagram, el modelo Pablo García (Garna). Lo deja todo para entrar en el Seminario. En ... el de Getafe, para más señas. Al margen de su pertenencia a Hakuna, con siete de sus jóvenes que entran este curso en el Seminario, dato que debiera dar que pensar a algunos en la Iglesia, el mensaje de Garna se sintetiza en la siguiente afirmación contracultural: «Lo único que quiero es ser santo. Lo demás me sobra». Diríamos que lo que quiere ser es ser amigo de Jesús de Nazaret. Acompañan a esta noticia otras de similar naturaleza, como la de que cinco jóvenes han entrado en el noviciado de la Compañía de Jesús en España en este mes. ¿Esporádicos flujos de religiosidad juvenil o pautas de una tendencia?

No hace unos días leí el último número de la revista 'Cuaderno' del Centro de estudios, formación y análisis social CEU-CEFAS que lleva por título 'El retorno de lo sagrado'. El filósofo Juan Arana recuerda que el psicólogo social Jonathan Haidt, de la Universidad de Virginia, en su 'Psicología moral e incomprensión de la religión' afirma que «quisiera dejar claro algo que debería hacer reflexionar a los contractualistas: hace tiempo que los sondeos muestran que, en Estados Unidos, los creyentes en una religión son más felices, más sanos, más longevos, y más generosos entre sí y para la caridad que las persona laicas. La mayor parte de estos efectos también se han documentado en Europa. Si uno opina que la moral tiene que ver con la felicidad y el sufrimiento, entonces creo que está obligado a examinar con más atención la forma en que viven realmente las personas religiosas». En un mundo secularizado existe el riesgo de una estetización de la experiencia religiosa. Quizá ahora haya héroes, pero no mártires; secretos, pero misterios. Hoy el Papa León XIV canonizará en Roma a dos jóvenes, influencer de Dios, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Por algo será.

