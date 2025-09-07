Suscribete a
Los 'influencers' de Dios

«¿Estamos ante un flujo esporádico de religiosidad juvenil o es la pauta de una tendencia?»

Una mujer sostiene un retrato de Acutis, el primer santo milenial
José Francisco Serrano Oceja

Una de las noticias que más impacto ha causado esta semana, y no sólo en las redes, ha sido el anuncio de uno de los más seguidos «influencer» en Instagram, el modelo Pablo García (Garna). Lo deja todo para entrar en el Seminario. En ... el de Getafe, para más señas. Al margen de su pertenencia a Hakuna, con siete de sus jóvenes que entran este curso en el Seminario, dato que debiera dar que pensar a algunos en la Iglesia, el mensaje de Garna se sintetiza en la siguiente afirmación contracultural: «Lo único que quiero es ser santo. Lo demás me sobra». Diríamos que lo que quiere ser es ser amigo de Jesús de Nazaret. Acompañan a esta noticia otras de similar naturaleza, como la de que cinco jóvenes han entrado en el noviciado de la Compañía de Jesús en España en este mes. ¿Esporádicos flujos de religiosidad juvenil o pautas de una tendencia?

